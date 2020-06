Soi cuộc sống hiện tại của dàn sao Việt chiến thắng bệnh ung thư

Hari Won là một trong số những sao Việt chiến thắng bệnh ung thư. Nữ ca sĩ may mắn phát hiện sớm căn bệnh ung thư cổ tử cung trong một lần khám sức khỏe định kỳ năm 2012. Sau 2 lần phẫu thuật, Hari Won đã bình phục. Hari Won hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên Trấn Thành. Về chuyện chưa sinh con, năm 2018, trong chương trình Khi đàn ông mang bầu, Hari Won cho biết, cô phải trải qua thời gian dài nữa mới ổn định được sau khi chữa ung thư, nên khó có con lúc này. MC Hạnh Phúc cũng vượt qua bệnh ung thư. Theo Vietnamnet, hồi năm 2012, anh xét nghiệm phát hiện ra mình bị ung thư máu. Tuy nhiên, sau đó 1 tháng, bệnh ung thư máu của Hạnh Phúc chuyển sang dị ứng toàn thân. Sau biến cố của cuộc đời, MC Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường. Hồi tháng 2/2020, nguồn tin riêng của Vietnamnet cho biết, nam MC làm đám cưới vào ngày 11/3. Diễn viên Kim Phượng từng rơi vào khó khăn khi phát hiện ra mình bị ung thư vú khi mới 20 tuổi. Cô cho biết, thói quen kiểm tra sức khoẻ định kỳ đã giúp cô thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Ảnh: VOV Kim Phượng hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con. Sau khi chiến thắng bệnh ung thư, cô còn tái xuất màn ảnh nhỏ với loạt vai diễn, trong đó có bộ phim "Đánh tráo số phận". Ảnh: VOV Sau khi kết hôn lần 2, nữ ca sĩ hải ngoại Ý Lan phát hiện mình bị ung thư vú. Cô đã tuyệt vọng, đau khổ rất nhiều. Được chồng yêu thương động viên, 6 người con ruột đều hết lòng chăm sóc, cùng với việc tuân thủ phác đồ điều trị, Ý Lan đã chiến thắng bệnh tật. Ảnh: Dân Việt Sau khi khỏi bệnh, Ý Lan luôn giữ tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh. Trong những năm trở lại đây, ngoài ca hát ở nước ngoài, Ý Lan còn về Việt Nam tham gia hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Dân Việt Ca sĩ Ái Vân phát hiện mắc bệnh ung thư vú vào năm 2000. Sau khi mổ hơn một tháng thì bắt đầu giai đoạn hóa trị. Rất may, sau 4 tháng hóa trị, bệnh của nữ ca sĩ chuyển biến tích cực. Ảnh: Người đưa tin Tháng 5/2016, ca sĩ Ái Vân gây chú ý khi ra tập hồi ký “Để gió cuốn đi”. Từ đó đến nay, không có thông tin về nữ ca sĩ. Ảnh: Công an TP HCMNSND Hoàng Cúc sống chung với ung thư trong 10 năm nay. Nữ nghệ sĩ cho rằng niềm vui bất tận trong cuộc sống chính là liều thuốc bổ để kháng ung thư. Hiện tại, bà vẫn dùng thuốc và thường xuyên đi nước ngoài kiểm ra sức khỏe định kỳ. Ảnh: Zing Năm 2019, nghệ sĩ Hoàng Cúc tái xuất với vai "mẹ chồng quốc dân" trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” sau 10 năm vắng bóng. Ảnh: Đời sống pháp luật Mời quý độc giả xem video "Vợ chồng Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc". Nguồn Youtube/VTC

