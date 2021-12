Soi cuộc sống của dàn BTV sau khi rời Bản tin Thời sự 19h

Thông tin BTV Hoài Anh rời Bản tin Thời sự 19h đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Theo Dân Việt, Hoài Anh sẽ dừng dẫn chương trình để chuyển sang Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam từ ngày 1/1/2022. Ảnh: FB Hoài Anh Trước Hoài Anh, Diệp Anh, Vân Anh và Quang Minh cũng chia tay Bản tin Thời sự 19h. Ảnh: FB Hoài Anh Diệp Anh gắn bó với Bản tin Thời sự 19h từ năm 2009 đến tháng 11/2014. Tháng 1/2016, cô nghỉ việc ở VTV để theo đuổi công việc kinh doanh. Quyết định này là cú sốc lớn đối với gia đình của nữ biên tập viên. Ảnh: Tổ quốc Năm 2017, Diệp Anh cho biết, cô phát hiện có khối u ở vòm họng. May mắn đó chỉ là khối u lành tính, chỉ cần dùng thuốc điều trị chứ không phải phẫu thuật. Ảnh: FB Diệp Anh Trong những năm qua, cựu BTV phát triển một thương hiệu thời trang chuyên về lụa và các sản phẩm đều do chính cô thiết kế. Thi thoảng, cô làm người mẫu cho bộ sưu tập của mình. Ảnh: FB Diệp Anh Diệp Anh dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình cũng bản thân như tập yoga, học thiền, đi du lịch. Ảnh: FB Diệp Anh BTV Vân Anh bắt đầu giữ sóng Bản tin Thời sự 19h của VTV từ cuối năm 1997 và được nhiều khán giả yêu thích bởi giọng nói truyền cảm. Đến cuối tháng 11/2016, cô nghỉ việc ở VTV. Ảnh: Dân Việt BTV Vân Anh quyết định rời VTV vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, với niềm đam mê lớn dành cho hội họa, cô mơ ước một ngày nào đó sẽ mở phòng tranh cho riêng mình. Hiện tại, Vân Anh sống kín tiếng. Ảnh: FB Vân Anh Tháng 6/2016, BTV Quang Minh ngừng dẫn bản tin Thời sự 19h. Sau đó, anh chuyển sang phụ trách mục Vấn đề hôm nay, phát sóng 22h hàng ngày trên VTV1. Tháng 4/2017, BTV Quang Minh rời Ban Thời sự để nhận cương vị Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24. Ảnh: VTC Ngày 5/11/2021, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm BTV Quang Minh (Giám đốc Trung tâm sản xuất nội dung số Đài Truyền hình Việt Nam) giữ chức vụ tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Quang Minh là biên tập viên rất kín tiếng về đời tư. Năm 2017, anh làm đám cưới với nhà văn Linh Lê. Bà xã của BTV Quang Minh tên thật là Nguyễn Huyền Linh, sinh năm 1986, kém BTV Quang Minh 10 tuổi. Cô viết văn, làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn piano. Ngoài ra, Linh Lê làm việc trong ngành ngân hàng. Năm 2019, Linh Lê khoe ảnh con trai. Ảnh: FB Linh Lê Xem video "Quang Minh - Gương mặt BTV - Ấn tượng VTV". Nguồn VTV Go

