Soi cuộc sống của An Nguy sau scandal tình ái với Kiều Minh Tuấn

Cách đây 1 năm, An Nguy bị ném đá vì công khai hẹn hò Kiều Minh Tuấn - nam diễn viên sống chung với Cát Phượng trong nhiều năm. Khi ồn ào nóng lên, Kiều Minh Tuấn lại khẳng định chỉ say nắng An Nguy. Về phía mình, An Nguy phản pháo. Theo An Nguy, chuyện tình cảm của cô và Kiều Minh Tuấn là thật, đồng thời tố Cát Phượng dàn dựng scandal. Sau lùm xùm tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy sang Mỹ ở ẩn. Cô cũng xóa hoặc ẩn tất cả mọi bài đăng trước đó. Đến đầu năm 2019, An Nguy chia sẻ loạt ảnh của mình ở Mỹ, đánh dấu sự trở lại trên mạng xã hội nhưng vẫn không xuất hiện trước công chúng. An Nguy thi thoảng chia sẻ clip, hình ảnh của mình. Nữ vlogger khoe được điểm A khi học tại Mỹ. An Nguy tỏ ra vui vẻ trong các clip, hình ảnh được chia sẻ.Cuộc sống hiện tại của An Nguy dường như khá bình yên. Nữ Vlogger không có bất kì chia sẻ nào liên quan đến Kiều Minh Tuấn hay Cát Phượng. Sau lùm xùm, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi chị em thường đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thoải mái lộ diện trước công chúng nhưng không hề đả động đến ồn ào. Không ai rõ thực hư tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhưng qua hình ảnh được chia sẻ, mối quan hệ giữa hai người dường như vẫn tốt đẹp. Ngoài ra, Kiều Minh Tuấn cũng trở lại với màn ảnh sau lùm xùm. "Nắng 3" - bộ phim Kiều Minh Tuấn đóng chính dự kiến ra rạp vào dịp Giáng sinh tới đây. Xem video "Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn tham gia Sau ánh hào quang". Nguồn Youtube

