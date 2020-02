Soi chuyện tình của “thánh hát nhép” Don Nguyễn và hot boy kém 8 tuổi

Cách đây 1 năm, Don Nguyễn công hẹn hò Mai Thanh Tú dù cả hai bên nhau đã được nhiều năm. Ảnh: Yan Thanh Tú kém Don Nguyễn 8 tuổi, điển trai như hot boy và hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Yan Theo Vietnamnet, Don Nguyễn và Thanh Tú gặp nhau trong một buổi tiệc của người bạn chung. Ảnh: Yan "Thánh hát nhép" thừa nhận, ban đầu anh chủ động chinh phục vì thích cái đẹp còn Thanh Tú tò mò về cuộc sống của nghệ sĩ. Trong 8 năm bên nhau, cặp đôi trải qua không ít sóng gió. Don Nguyễn và Thanh Tú đều có những lúc say nắng với người thứ ba nhưng may mắn biết dừng lại đúng lúc. Năm 2019, trong chương trình "Giải mã tri kỷ", Don Nguyễn kể chuyện từng bị bạn thân cưới người yêu. "Thánh hát nhép" giữ kín danh tính người yêu trong nhiều năm. "Có ai dám chắc chúng tôi sẽ yêu nhau dài lâu không? Tôi kị nhất là khoe người yêu của mình, khoe cho đã đến khi chia tay rồi mang nhục à! Tôi yêu tỉnh táo lắm nhé!", Don Nguyễn từng tiết lộ lý do không công khai người yêu. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Don Nguyễn tiết lộ anh được Thanh Tú đưa về ra mắt gia đình. "Mình nghĩ mình cũng đã đủ duyên, hai đứa cũng đang trong thời gian tự tin với mối quan hệ của mình", nam ca sĩ chia sẻ.Don Nguyễn và người yêu đang sống chung một nhà. Nói về đám cưới, năm 2017, Don Nguyễn cho biết anh và người yêu đều có chung quan điểm là không làm đám cưới hay kết hôn. "Chúng tôi sợ mất đi cái duyên của 2 đứa. Cứ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau đến già, cần gì phải có giấy kết hôn? Ký giấy đó xong rồi có bỏ nhau được không? Câu trả lời là được! Vậy thì cần đến những thủ tục đó làm gì?", nam ca sĩ bày tỏ. Mời quý độc giả xem MV "Anh xã em number one" của Don Nguyễn. Nguồn Youtube nhân vật

Cách đây 1 năm, Don Nguyễn công hẹn hò Mai Thanh Tú dù cả hai bên nhau đã được nhiều năm. Ảnh: Yan Thanh Tú kém Don Nguyễn 8 tuổi, điển trai như hot boy và hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Yan Theo Vietnamnet, Don Nguyễn và Thanh Tú gặp nhau trong một buổi tiệc của người bạn chung. Ảnh: Yan "Thánh hát nhép" thừa nhận, ban đầu anh chủ động chinh phục vì thích cái đẹp còn Thanh Tú tò mò về cuộc sống của nghệ sĩ. Trong 8 năm bên nhau, cặp đôi trải qua không ít sóng gió. Don Nguyễn và Thanh Tú đều có những lúc say nắng với người thứ ba nhưng may mắn biết dừng lại đúng lúc. Năm 2019, trong chương trình "Giải mã tri kỷ", Don Nguyễn kể chuyện từng bị bạn thân cưới người yêu. "Thánh hát nhép" giữ kín danh tính người yêu trong nhiều năm. "Có ai dám chắc chúng tôi sẽ yêu nhau dài lâu không? Tôi kị nhất là khoe người yêu của mình, khoe cho đã đến khi chia tay rồi mang nhục à! Tôi yêu tỉnh táo lắm nhé!", Don Nguyễn từng tiết lộ lý do không công khai người yêu. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Don Nguyễn tiết lộ anh được Thanh Tú đưa về ra mắt gia đình. "Mình nghĩ mình cũng đã đủ duyên, hai đứa cũng đang trong thời gian tự tin với mối quan hệ của mình", nam ca sĩ chia sẻ. Don Nguyễn và người yêu đang sống chung một nhà. Nói về đám cưới, năm 2017, Don Nguyễn cho biết anh và người yêu đều có chung quan điểm là không làm đám cưới hay kết hôn. "Chúng tôi sợ mất đi cái duyên của 2 đứa. Cứ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau đến già, cần gì phải có giấy kết hôn? Ký giấy đó xong rồi có bỏ nhau được không? Câu trả lời là được! Vậy thì cần đến những thủ tục đó làm gì?", nam ca sĩ bày tỏ. Mời quý độc giả xem MV "Anh xã em number one" của Don Nguyễn. Nguồn Youtube nhân vật