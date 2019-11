Sợ hãi cảnh sao Hoa - Hàn “đổ máu”, tử nạn khi quay gameshow

Mới đây, Cao Dĩ Tường đột tử qua đời trong lúc quay gameshow Chase me. Sina cho hay, anh liên tục kêu không thể thở được rồi ngã xuống đất. Trước tin dữ Cao Dĩ Tường qua đời, đồng nghiệp, khán giả vô cùng tiếc thương. Chase me là gameshow vô cùng khắc nghiệt với nhiều thử thách khó, thời gian ghi hình từ nửa đêm đến sáng mới kết thúc nên chuyện nghệ sĩ bị chấn thương xảy ra như cơm bữa. Tham gia Chase me giống diễn viên Cao Dĩ Tường, Lý Chấn Ninh mệt tới mức thiếu dưỡng khí, phải đưa lên xe cứu thương, Lucas bị chấn thương chân phải dừng quay để điều trị. Ca sĩ Trương Kiệt cũng từng “đổ máu” khi thực hiện thử thách cầm ống thủy tinh thổi bong bóng trong show thực tế Vương bài đối Vương bài. Trương Kiệt đã bị thiếu không khí, dẫn tới ngất xỉu. Có nguồn tin cho hay, mảnh thủy tinh đã văng vào mặt nam ca sĩ khiến gương mặt của Trương Kiệt bị tụ máu bầm. Khi tham gia gameshow Running Brother, diễn viên Đặng Siêu bị thương nhiều lần, thậm chí từng bị gãy tay. Lý Thần từng phải khâu 9 mũi, trật khớp tay, gãy ngón tay khi quay một chương trình truyền hình thực tế. Gameshow Hàn cũng khắc nghiệt không kém chương trình của Trung Quốc. Ca sĩ Jin của BTS từng bị kiệt sức khi đi bắt cá ngoài biển trong gameshow Law of the Jungle. Jin cũng từng gặp tai nạn khi tham gia chương trình Idol Star Championships Athletic. Được biết, trái bóng đập vào mũi của Jin khiến anh bị chảy máu không ngừng. Nữ ca sĩ IU lại suýt chết đuối khi chơi Running Man. Được biết, cô phải chịu hình phạt rơi tự do từ một chiếc cầu trên cao xuống khu vực khá sâu của hồ bơi. Sau khi rơi xuống, IU bị đuối nước, không thể bơi và cứ chìm xuống nước. Lúc đó, cô tưởng như mình sẽ chết. May mắn, IU đã nhận được sự giúp đỡ của các nhân viên và thành viên Running Man để lên bờ an toàn ngay sau khi họ nhận thấy sự bất ổn của cô lúc rơi xuống nước. Mời quý độc giả xem video "Sao Hoa ngữ chật vật kiếm sống khi chưa nổi tiếng". Nguồn Top sao Hoa

