Siêu mẫu Thanh Hằng tài năng, đắt show thế nào?

Mới đây, Hoàng Thùy đăng tải đoạn tin nhắn với nội dung: “Thanh Hằng doesn't want" (Tạm dịch: Thanh Hằng không muốn). Nhiều người cho rằng Hoàng Thùy đang tố siêu mẫu Thanh Hằng chính là nguyên nhân trong việc cô bị từ chối làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Phía Thanh Hằng cho biết, Hoàng Thùy tung tin sai sự thật. Ảnh: FB Thanh Hằng. Thanh Hằng bước chân vào showbiz năm 2002 khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Tận dụng danh hiệu hoa hậu, Thanh Hằng làm người mẫu, diễn viên. Ảnh: FB Thanh Hằng. Thanh Hằng thường xuyên làm vedette trong các show thời trang nhiều năm qua. Ảnh: Vietnamnet. Nữ người mẫu đóng nhiều phim đình đám như: Tôi là ngôi sao, Gia tài bác sĩ, Những nụ hôn rực rỡ, Tuyết nhiệt đới, Những cô gái chân dài, Mẹ chồng, Mỹ nhân kế... Ảnh: Dân Việt.Thanh Hằng làm giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa 6 và mùa 7, huấn luyện viên The New Mentor 2023, The Face Vietnam 2018. Ảnh: Công An TP HCM. Thanh Hằng còn được nhiều nhãn hàng săn đón. Ảnh: FB Thanh Hằng. Theo Znews, giá tham dự event của Thanh Hằng thấp nhất là 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng). Ảnh: FB Thanh Hằng. Dù chưa rõ thực hư lời tố của Hoàng Thùy, nhiều cư dân mạng đã công kích các nhãn hàng Thanh Hằng làm đại diện. Bởi vậy, Thanh Hằng làm đơn tố cáo Hoàng Thùy để bảo vệ danh dự, tên tuổi. Ảnh: FB Thanh Hằng. Xem video: "Hé lộ thông tin hiếm hoi về chồng của siêu mẫu Thanh Hằng"

