Sau tin đồn “đi khách” giá 12.000 USD, An Tây giờ ra sao?

Cách đây 2 năm, cư dân mạng xôn xao nghi vấn An Tây (Andrea Aybar) “đi khách” giá 12.000 USD cho một đại gia 65 tuổi. Tuy nhiên, An Tây phủ nhận tin đồn “đi khách”. Chân dài gốc Tây Ban Nha thanh minh, cô bị mất điện thoại nên bị lộ thông tin riêng tư. Để xử lý triệt để tin đồn thất thiệt, An Tây đã trình báo công an. Sau lùm xùm đời tư, nữ người mẫu có cuộc sống yên ắng hơn. An Tây vẫn theo đuổi công việc làm người mẫu. Cách đây không lâu, chân dài bất ngờ đóng một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình "Nhà trọ Balanha". Trên trang cá nhân, mẫu Tây đều đặn cập nhật hình ảnh của bản thân.Andrea Aybar chọn cách tránh xa khỏi thị phi sau khi vướng nhiều ồn ào đời tư. Nữ người mẫu tỏ ra kín tiếng về chuyện tình cảm. Năm 2019, An Tây tham gia gameshow hẹn hò "Lựa chọn trái tim" nhưng bị chỉ trích vì không đến buổi hẹn cuối cùng. Nữ người mẫu phân trần rằng sau 3 lần từ chối, cô nhận lời tham gia để giúp chương trình còn bản thân không lợi dụng gameshow để nổi tiếng. "Ngay từ đầu, tôi cũng biết là không tìm được người yêu từ chương trình này. Bởi vậy, tôi chỉ nghĩ là tham gia cho vui, biết đâu sẽ có thêm một vài người bạn", An Tây chia sẻ trên Zing. Mới đây, khi một đường dây người mẫu, hoa hậu bán dâm bị triệt phá, An Tây cho biết, cô không quá bất ngờ vì biết những góc khuất trong nghề. An Tây chia sẻ, cô nhận được rất nhiều lời mời chào kể cả khi nổi hay chìm nhưng đều thẳng thừng từ chối. Mời quý độc giả xem video "Triệt phá đường dây người mẫu bán dâm hàng chục nghìn USD ở TP.HCM". Nguồn VTC News

