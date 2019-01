Sau 4 năm kết hôn với Chế Phong, Thanh Thanh Hiền giờ ra sao?

Năm 2015, Thanh Thanh Hiền làm đám cưới với Chế Phong sau 4 năm hẹn hò và sống chung. Ảnh: Zing Trước khi gắn bó bên nhau, Thanh Thanh Hiền và con trai của Chế Linh đều trải qua một lần đò và có con riêng. 4 năm sau đám cưới, tình cảm của cặp đôi lệch tuổi vẫn mặn nồng. Trên trang cá nhân, Thanh Thanh Hiền thường xuyên khoe ảnh tình cảm bên ông xã kém tuổi. Chế Phong hết mực yêu quý hai con gái riêng của Thanh Thanh Hiền. Ngược lại, nữ nghệ sĩ cũng rất quý 3 người con riêng của chồng. Sau khi kết hôn với Thanh Thanh Hiền, Chế Phong tập trung cho công việc phối bài, thu thanh cho bà xã thay vì đi hát. Sau đám cưới với Chế Phong, Thanh Thanh Hiền vẫn miệt mài chạy show. Nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên được ông xã tháp tùng đi diễn. Bước sang tuổi 50, Thanh Thanh Hiền trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, Thanh Hiền có hai cô con gái tên Tú Linh và Thái Phương. Thái Phương (ở giữa) say mê hát xẩm từ năm 5 tuổi còn Tú Linh lại muốn trở thành doanh nhân nên đang theo học ngành IT ở Mỹ. Tú Linh - con gái đầu lòng của Thanh Hiền từng là hoa khôi và ngày càng xinh đẹp. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, Thanh Thanh Hiền đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Mời quý độc giả xem video "Ngắm sao Việt khi để mặt mộc". Nguồn Youtube/vtc

