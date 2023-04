Sắp vào Trung tâm dưỡng lão, NS Mạc Can hiện tại thế nào?

Mới đây, Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM chia sẻ trên PLO, Hội đã trình hồ sơ của nghệ sĩ Mạc Can về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè lên Sở VH-TT. Hội sẽ thông báo khi có kết quả chính thức. Ảnh: PLO Nghệ sĩ Mạc Can đang dưỡng bệnh. Gần đây, ông không thể đứng được lâu vì bị bệnh khớp và cần có người hỗ trợ đi lại. Ảnh: Tiền Phong Đầu tháng 4, tập truyện ngắn Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện nghệ sĩ Mạc Can viết chung cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức, đã được xuất bản. Ảnh: PLO Nghệ sĩ Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức ký tặng bạn đọc. Ảnh: Tiền Phong Nghệ sĩ Mạc Can viết sách từ lâu. Ông chia sẻ trên Dân trí, viết sách vì đam mê và cũng là để trang trải cuộc sống. Ảnh: Dân trí Ông từng bán luôn tác phẩm "Tấm ván phóng dao" (tiểu thuyết phát hành năm 2005) khi có người hỏi mua để chuyển thể thành phim. Ảnh: Dân trí Mạc Can tái hợp với vợ cũ nên dọn về sống tại quận Bình Tân (TPHCM). Năm 2022, vợ cũ của ông qua đời. Sau đó, con gái là người chăm sóc chính cho nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: Dân trí Cuối tháng 2/2023, trong cuộc phỏng vấn với Người lao động, nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ: "Hội Sân khấu TP HCM đưa tên tôi vào danh sách được nhận trợ cấp của thành phố mỗi tháng 2,6 triệu đồng, sắp tới được vào sống ở Khu an dưỡng Văn nghệ sĩ, được các y - bác sĩ chăm sóc đặc biệt, nghĩ cũng ấm lòng. Tôi cứ dặn lòng không được chết sớm vì còn nhiều việc phải làm”. Ảnh: VOH Xem video: "Nghệ sĩ Mạc Can tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Vietnamnet

Mới đây, Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM chia sẻ trên PLO, Hội đã trình hồ sơ của nghệ sĩ Mạc Can về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè lên Sở VH-TT. Hội sẽ thông báo khi có kết quả chính thức. Ảnh: PLO Nghệ sĩ Mạc Can đang dưỡng bệnh. Gần đây, ông không thể đứng được lâu vì bị bệnh khớp và cần có người hỗ trợ đi lại. Ảnh: Tiền Phong Đầu tháng 4, tập truyện ngắn Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện nghệ sĩ Mạc Can viết chung cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức, đã được xuất bản. Ảnh: PLO Nghệ sĩ Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức ký tặng bạn đọc. Ảnh: Tiền Phong Nghệ sĩ Mạc Can viết sách từ lâu. Ông chia sẻ trên Dân trí, viết sách vì đam mê và cũng là để trang trải cuộc sống. Ảnh: Dân trí Ông từng bán luôn tác phẩm "Tấm ván phóng dao" (tiểu thuyết phát hành năm 2005) khi có người hỏi mua để chuyển thể thành phim. Ảnh: Dân trí Mạc Can tái hợp với vợ cũ nên dọn về sống tại quận Bình Tân (TPHCM). Năm 2022, vợ cũ của ông qua đời. Sau đó, con gái là người chăm sóc chính cho nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: Dân trí Cuối tháng 2/2023, trong cuộc phỏng vấn với Người lao động, nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ: "Hội Sân khấu TP HCM đưa tên tôi vào danh sách được nhận trợ cấp của thành phố mỗi tháng 2,6 triệu đồng, sắp tới được vào sống ở Khu an dưỡng Văn nghệ sĩ, được các y - bác sĩ chăm sóc đặc biệt, nghĩ cũng ấm lòng. Tôi cứ dặn lòng không được chết sớm vì còn nhiều việc phải làm”. Ảnh: VOH Xem video: "Nghệ sĩ Mạc Can tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Vietnamnet