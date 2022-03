Sắp cưới chồng trẻ, Phương Trinh Jolie thử loạt váy cô dâu táo bạo

Mới đây, Phương Trinh Jolie đăng tải clip đi thử váy cưới cùng ông xã Lý Bình. Ảnh: Công lý và xã hội Cô lựa chọn một mẫu váy cưới xẻ tà cao vút, xuyên thấu táo bạo ở phần thân. Ảnh: Công lý và xã hội Bà xã của Lý Bình còn mặc thử mẫu váy xuyên thấu khoét ngực sâu. Ảnh: Công lý và xã hội Phương Trinh Jolie khoe vẻ gợi cảm trong các mẫu váy cưới. Ảnh: Vietnamnet Một mẫu váy cưới xuyên thấu hai bên sườn Phương Trinh Jolie chọn mặc thử. Ảnh: Công lý và xã hội Chiếc váy giúp nữ ca sĩ khoe hình xăm. Ảnh: Vietnamnet Phương Trinh Jolie thử một mẫu váy cưới cúp ngực xuyên thấu. Ảnh: Vietnamnet Cách đây không lâu, Phương Trinh Jolie và Lý Bình khoe giấy đăng ký kết hôn. Cả hai dự định tổ chức đám cưới vào tháng 4 tới đây. Ảnh: FBNV Cặp đôi chưa quyết định địa điểm và cách thức tổ chức hôn lễ. Ảnh: FBNV Trước đó, để chuẩn bị cho tổ ấm mới, Phương Trinh Jolie và nửa kia xây ngôi nhà phố 5 tầng. Ảnh: FBNV Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Pháp luật và bạn đọc, Phương Trinh chia sẻ, khi yêu Lý Bình, cô đã dùng rất nhiều phép thử với người yêu để xem nửa kia đối với cô ra sao rồi mới kết hôn. Ảnh: FBNV Cả hai trải qua quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ trước khi quyết định kết hôn. Ảnh: FBNV Phương Trinh vốn được lòng gia đình Lý Bình. Ảnh: FBNV Cô từng chia sẻ trên Vnexpress, cô và mẹ của Lý Bình mở chung cửa hàng quần áo. Phương Trinh lên mẫu còn mẹ của Lý Bình cắt may. Không ít trang phục của Phương Trinh do mẹ của Lý Bình may cho. Mẹ của Lý Bình cũng không ngần ngại gửi đồ ăn cho Phương Trinh khi cô thèm ăn món gì đó. Ảnh: FBNV Xem video "Phương Trinh Jolie - Lý Bình tham gia Giải mã tri kỷ". Nguồn THVL

