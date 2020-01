Sao Việt rộn ràng chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2020

Mới đây, Tăng Thanh Hà khoe một góc sân vườn nở rộ hoa mai vàng trước thềm Tết Nguyên Đán 2020. Giống Hà Tăng, Tuấn Hưng cũng chia sẻ hình ảnh sân vườn tuyệt đẹp trong căn biệt thự mới. Khi Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 cận kề, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh tự tay trang hoàng nhà cửa. Thanh Hằng khoe căn hộ đã ngập tràn không khí Tết. Kỳ Duyên cũng vừa sắm sửa để đón năm mới. Hoa hậu Hương Giang đón Tết tại Việt Nam thay vì đi du lịch hay ở quê chồng (Trung Quốc). Gia đình ca sĩ Ngô Mai Trang tổ chức gói bánh chưng tại ngôi nhà mới ở Long An. Á hậu Trịnh Kim Chi mách kinh nghiệm chọn lá gói bánh chưng: "Chọn lá dong có màu sắc xanh đậm, phiến lá to vừa phải để có thể gói trọn được phần nhân bên trong. Nên chọn loại lá bánh tẻ là lá không quá già cũng không quá non, như vậy bánh mới có được màu xanh đẹp. Không nên chọn những lá héo, sờ vào có cảm giác khô cứng, không mềm dai như lá tươi". Gia đình 2 á hậu Thanh Tú và Trà My tự tay gói bánh chưng. Sao Việt ở trời Tây cũng tất bật chuẩn bị cho Tết. Mới nhất, ca sĩ Hồng Ngọc khoe căn nhà ngăn nắp và được trang trí đậm chất Tết Việt. Ca sĩ Thanh Thảo đưa các con đi chơi chợ Tết cũng như sắm sửa cho năm mới. Giọng ca "Búp bê không tình yêu" khoe thành quả trang trí nhà cửa. Mời quý độc giả xem trailer MV "Xuân về con cũng về". Nguồn Youtube

Mới đây, Tăng Thanh Hà khoe một góc sân vườn nở rộ hoa mai vàng trước thềm Tết Nguyên Đán 2020. Giống Hà Tăng, Tuấn Hưng cũng chia sẻ hình ảnh sân vườn tuyệt đẹp trong căn biệt thự mới. Khi Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 cận kề, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh tự tay trang hoàng nhà cửa. Thanh Hằng khoe căn hộ đã ngập tràn không khí Tết . Kỳ Duyên cũng vừa sắm sửa để đón năm mới. Hoa hậu Hương Giang đón Tết tại Việt Nam thay vì đi du lịch hay ở quê chồng (Trung Quốc). Gia đình ca sĩ Ngô Mai Trang tổ chức gói bánh chưng tại ngôi nhà mới ở Long An. Á hậu Trịnh Kim Chi mách kinh nghiệm chọn lá gói bánh chưng: "Chọn lá dong có màu sắc xanh đậm, phiến lá to vừa phải để có thể gói trọn được phần nhân bên trong. Nên chọn loại lá bánh tẻ là lá không quá già cũng không quá non, như vậy bánh mới có được màu xanh đẹp. Không nên chọn những lá héo, sờ vào có cảm giác khô cứng, không mềm dai như lá tươi". Gia đình 2 á hậu Thanh Tú và Trà My tự tay gói bánh chưng. Sao Việt ở trời Tây cũng tất bật chuẩn bị cho Tết. Mới nhất, ca sĩ Hồng Ngọc khoe căn nhà ngăn nắp và được trang trí đậm chất Tết Việt. Ca sĩ Thanh Thảo đưa các con đi chơi chợ Tết cũng như sắm sửa cho năm mới. Giọng ca "Búp bê không tình yêu" khoe thành quả trang trí nhà cửa. Mời quý độc giả xem trailer MV "Xuân về con cũng về". Nguồn Youtube