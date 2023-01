Sao Việt năm cũ lên xe hoa, năm mới chờ tin vui bầu bí

Minh Hằng là một trong những sao Việt lên xe hoa năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, cô cho biết, chuyện làm mẹ cô để tự nhiên và luôn chuẩn bị tâm lý, kỹ năng, mọi thứ, bất cứ khi nào mình cũng có thể làm mẹ. Ngô Thanh Vân cũng làm đám cưới năm 2022. Bà xã Huy Trần chia sẻ trên Vietnamnet, sau khi kết hôn, thiên chức làm mẹ trong cô cũng "sục sôi" hơn nhiều. Về kế hoạch sinh con, Huy Trần cho biết cả hai không lên kế hoạch mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny kết hôn năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Arttimes, Tô Ny cho biết, vợ chồng anh dự định sau một đến hai năm nếu cảm thấy phấn khởi và hứng thú quá sẽ có con. Ông xã Ngân Anh bộc bạch thêm: “Tôi và Ngân Anh vẫn muốn có thời gian vợ chồng son. Thật sự bây giờ rất hạnh phúc nhưng nếu mình không trách nhiệm, không thật sự cố gắng cũng không thể cam kết có hạnh phúc mãi được. Một đến hai năm đó cũng là khoảng thời gian nhìn nhận đã sẵn sàng với nhau hay không, có tốt không”. Hoa hậu Ngọc Hân lên xe hoa năm 2022 với Phú Đạt. Năm 2020, cặp đôi bày tỏ mong có con gái. Mỹ nhân Việt này chia sẻ trên Tổ Quốc: “Cherry (con gái Hồng Quế) rất đáng yêu và sống tình cảm. Những cử chỉ của con luôn làm tôi cảm động. Không chỉ tôi mà ngay cả vị hôn phu của tôi cũng dành rất nhiều tình cảm cho bé. Anh thường gọi Cherry là ‘con gái quốc dân’, thậm chí bày tỏ mong muốn khi chúng tôi kết hôn, anh sẽ nhờ Cherry ngồi trên giường tân hôn để lấy may mắn. Anh ấy ước mơ có con gái như Cherry”. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí sau đám cưới, Ngọc Hân cho biết: “Tôi nghĩ tùy duyên thôi, con cái cũng là trời cho nên tôi để thuận theo tự nhiên”.Cặp đôi sao Việt Á hậu Phương Nga và Bình An kết hôn năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Bình An cho biết, anh thích có con nhưng tính đến phong thủy, năm 2023 có con là không hợp. Bình An chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ, hai vợ chồng có thời gian chuẩn bị trước khi có con cũng hay. Hơn nữa Nga cũng mới 24 tuổi, tôi tôn trọng người đồng hành của mình”. Á hậu Thùy Dung lên xe hoa năm 2022. Người đẹp cho biết, vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con mà muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 5 năm yêu xa. Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

Minh Hằng là một trong những sao Việt lên xe hoa năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, cô cho biết, chuyện làm mẹ cô để tự nhiên và luôn chuẩn bị tâm lý, kỹ năng, mọi thứ, bất cứ khi nào mình cũng có thể làm mẹ. Ngô Thanh Vân cũng làm đám cưới năm 2022. Bà xã Huy Trần chia sẻ trên Vietnamnet, sau khi kết hôn, thiên chức làm mẹ trong cô cũng "sục sôi" hơn nhiều. Về kế hoạch sinh con, Huy Trần cho biết cả hai không lên kế hoạch mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny kết hôn năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Arttimes, Tô Ny cho biết, vợ chồng anh dự định sau một đến hai năm nếu cảm thấy phấn khởi và hứng thú quá sẽ có con. Ông xã Ngân Anh bộc bạch thêm: “Tôi và Ngân Anh vẫn muốn có thời gian vợ chồng son. Thật sự bây giờ rất hạnh phúc nhưng nếu mình không trách nhiệm, không thật sự cố gắng cũng không thể cam kết có hạnh phúc mãi được. Một đến hai năm đó cũng là khoảng thời gian nhìn nhận đã sẵn sàng với nhau hay không, có tốt không”. Hoa hậu Ngọc Hân lên xe hoa năm 2022 với Phú Đạt. Năm 2020, cặp đôi bày tỏ mong có con gái. Mỹ nhân Việt này chia sẻ trên Tổ Quốc: “Cherry (con gái Hồng Quế) rất đáng yêu và sống tình cảm. Những cử chỉ của con luôn làm tôi cảm động. Không chỉ tôi mà ngay cả vị hôn phu của tôi cũng dành rất nhiều tình cảm cho bé. Anh thường gọi Cherry là ‘con gái quốc dân’, thậm chí bày tỏ mong muốn khi chúng tôi kết hôn, anh sẽ nhờ Cherry ngồi trên giường tân hôn để lấy may mắn. Anh ấy ước mơ có con gái như Cherry”. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí sau đám cưới, Ngọc Hân cho biết: “Tôi nghĩ tùy duyên thôi, con cái cũng là trời cho nên tôi để thuận theo tự nhiên”. Cặp đôi sao Việt Á hậu Phương Nga và Bình An kết hôn năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Bình An cho biết, anh thích có con nhưng tính đến phong thủy, năm 2023 có con là không hợp. Bình An chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ, hai vợ chồng có thời gian chuẩn bị trước khi có con cũng hay. Hơn nữa Nga cũng mới 24 tuổi, tôi tôn trọng người đồng hành của mình”. Á hậu Thùy Dung lên xe hoa năm 2022. Người đẹp cho biết, vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh con mà muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 5 năm yêu xa. Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV