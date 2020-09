Sao Việt kể chuyện phòng the: Người bị mỉa mai, kẻ nhận “đá tảng“

Sao Việt kể chuyện phòng the dù không còn là chủ đề mới nhưng vẫn khiến không ít người bị "ném đá" vì quá bạo miệng. Trong livestream mới đây với Lương Bằng Quang, Ngân 98 gây choáng khi công khai tần suất chăn gối của cả hai: "Ngân với chú Quang một tuần 5 - 6 ngày luôn. Mỗi ngày là từ 3 - 4 lần".



Trong livestream sau đó, Ngân 98 lại chê nam nhạc sĩ dở chuyện chăn gối. Việc "luôn mồm bô bô" chuyện tế nhị khiến cặp đôi bị cho là đang sử dụng chiêu trò để gây chú ý.

Phan Ngọc Luân từng gây sốc khi tiết lộ chuyện qua đêm tại nhà HLV của mình tại cuộc thi The Voice 2012 là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh còn thừa nhận không kiềm chế được bản thân khi ngủ chung giường với anh Đàm. Sự việc khiến Mr.Đàm rất sốc khi bị lợi dụng tên tuổi với mục đích PR. Ngọc Luân ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi sư phụ của mình, cho rằng mọi thứ đều là do sự lỡ lời và tưởng tượng của Luân mà ra. Chuyện tình yêu chớp nhoáng của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng gây "bão" khi nàng mới 27 tuổi, còn chàng đã... 72 tuổi. Sau khi chia tay, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ khoe chuyện giường chiếu: "Tôi cũng nói luôn, tôi và Ngọc Trinh đêm 7 ngày 3, vào ra không kể!". Phương Trinh Jolie cũng từng chia sẻ khá cởi mở khi được hỏi về tần suất làm chuyện ấy. Cô cho hay, khoảng 1 lần/ngày và địa điểm lý tưởng để làm chuyện ấy là khắp mọi nơi miễn sao chỗ đó chỉ có hai người. Phương Trinh còn cho biết cô thích ở “trên” hơn khi quan hệ. Lâm Khánh Chi từng tâm sự: "Tôi quan hệ bình thường như bao người phụ nữ khác. Con gái ra sao thì tôi như vậy, không khác gì...". Nữ ca sĩ chuyển giới còn cho rằng: "Người đàn ông khi yêu quan trọng nhất là vấn đề tình ái. Chuyển giới rồi, tôi y chang phụ nữ". Xem video "Lương Bằng Quang - Ngân 98 tiết lộ về nhau". Nguồn Zing

