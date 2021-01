Sao Việt đón Tết dương lịch 2021: Lâm Bảo Châu vui vẻ bên Lệ Quyên

Trong ngày đầu tiên của năm 2021, Lam Trường đáp chuyến bay từ Phú Yên về nhà sau đêm diễn. Diễn viên Trương Minh Quốc Thái ở Sapa dịp Tết dương lịch 2021. Anh chia sẻ: “Chúc mừng năm mới. Chúc may mắn và bình an đến mọi nhà”. Nhật Kim Anh làm việc suốt gần 40 tiếng. “Vừa ăn vừa làm khiếp thật. Hy vọng sụt vài ký”, nữ diễn viên tâm sự trong ngày đầu năm mới. Cao Thái Hà dự tiệc cuối năm của người anh thân thiết - nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Sau đó, vào sáng ngày 1/1, cô đi du lịch. Vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang vui vẻ đón ngày đầu tiên của năm mới. Vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông đưa con trai đi chơi vào Tết dương lịch 2021. Sáng sớm ngày 1/1, Angela Phương Trinh ghé quán ăn của gia đình. Lâm Bảo Châu đăng ảnh đón năm mới bên Lệ Quyên. Anh viết: “Bức hình đầu tiên 2021”. Chạy bộ ngày đầu năm mới, Thủy Top không may bị vấp ngã. Nữ ca sĩ tâm sự về sự cố đầu năm: “Sáng mồng 1 lạnh thấu xương nhưng vẫn chạy khai giày và kết quả là ngã sấp mặt từ kilomet thứ 1. Vẫn bình tĩnh đi mua bánh giò trứng vịt lộn cho hai mẹ con ăn sáng. Chân cụp chân xoè đi về mà lòng vẫn nở một nụ cười nhiều yêu thương và biết ơn. Cuộc sống đơn giản là những phút giây. Chúc mọi người chào đón 2021 với một trái tim can đảm và tràn đầy biết ơn”. Xem trailer phim "Trạng Tí phiêu lưu ký". Nguồn Studio68

