Sao Việt đẹp ngỡ ngàng khi tạo dáng ở đầm sen

Nhiều mỹ nhân Việt có sở thích chụp ảnh bên hoa sen. Diễn viên Thanh Hương là một trong số đó. Ảnh: Dân Việt Năm 2018, nữ diễn viên phim "Người phán xử" chia sẻ bộ ảnh mặc áo yếm chụp ảnh bên hoa sen. Ảnh: Dân Việt Giữa đầm sen vào mùa hạ, hot girl Midu nổi bật bởi nét đẹp trong sáng và thánh thiện. Ảnh: Dân Việt Diện áo dài tạo dáng bên hoa sen, diễn viên múa Linh Nga khoe vẻ đẹp truyền thống ngọt ngào, đằm thắm. Ảnh: Lao động Trương Thị May thả dáng bên hoa sen trong tà áo dài kín đáo mà vẫn khiến người đối diện khó rời mắt. Ảnh: Văn hóa phật giáo Người đẹp Nguyễn Thị Loan hóa cô thôn nữ đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen ngày hè. Ảnh: An ninh thủ đô Ngày hoa sen nở rộ cách đây ít năm, Trà Ngọc Hằng rũ bỏ vẻ gợi cảm, thực hiện bộ ảnh áo dài kín đáo. Ảnh: Khám phá Năm 2014, khi dư luận bức xúc những bức ảnh tạo dáng phản cảm bên hoa sen, Diễm Hương tung bộ ảnh khoe vẻ đẹp ngọt ngào bên quốc hoa. Ảnh: An ninh thủ đô Vẻ đẹp ngọt ngào của Tâm Tít trong tà áo dài và sen cũng khiến fan ngất ngây. Ảnh: Dân Việt Hot girl một thời nay đã là bà mẹ bỉm sữa hai con. Ảnh: Dân Việt Có dịp ra Hà Nội vào mùa sen, Thanh Thúy ghi lại hình ảnh bên loài hoa yêu thích của mình. Ảnh: Khám phá Giữa đầm sen, bà xã của Đức Thịnh e ấp khoe vẻ dịu dàng. Ảnh: Khám phá Á hậu Tú Anh cũng là mỹ nhân Việt có sở thích chụp ảnh áo dài bên hoa sen. Ảnh: Lao động Xem video "Sao Việt đẹp không cần son phấn". Nguồn Youtube/vtc

