Sao Việt cưới nhanh, chia tay chóng vánh: Bất ngờ nhất Hà Thanh Xuân!

Hà Thanh Xuân vừa thông báo chia tay “vua cá Koi” Thắng Ngô sau hơn một năm làm đám cưới. Ảnh: FBNV. Đám cưới của Hà Thanh Xuân diễn ra chỉ sau hai tháng cô và “vua cá Koi” quen biết, gặp gỡ. “Do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng”, nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: Zing. Sau lễ cưới, nữ ca sĩ gần như trầm cảm. Không lâu sau đó, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô phát sinh nhiều vấn đề. Gần một năm qua, Hà Thanh Xuân đã sống một mình. Đến nay, cô chính thức thông báo trở lại cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV. Trước ca sĩ Hà Thanh Xuân, ca sĩ Lâm Vũ cũng từng cưới nhanh, chia tay chóng vánh. Nam ca sĩ quyết định kết hôn với Huỳnh Tiên chỉ sau 1 tuần gặp gỡ, 3 tháng sau đó cặp đôi tổ chức hôn lễ. Ảnh: Thế Giới Điện ảnh. Lâm Vũ và Huỳnh Tiên có một đám cưới vội vào tháng 5/2018. Nam ca sĩ đi lại giữa Việt Nam và Mỹ nên vợ chồng anh có những khoảng thời gian sống xa nhau. Huỳnh Tiên một mình chăm con nên nhiều khi cảm thấy buồn tủi. Ảnh: Dân Việt. Tháng 9/2021, Lâm Vũ bất ngờ tiết lộ, anh và Huỳnh Tiên ly hôn từ tháng 2/2020. Lý do hôn nhân của anh tan vỡ là do hoàn cảnh sống xa nhau nên tình cảm nhạt dần và khác biệt về quan điểm từ cuộc sống đến tình cảm. Lâm Vũ muốn nuôi con gái sau khi ly hôn để vợ cũ có thể thoải mái hơn khi cô xây dựng mái ấm khác. Ảnh: Dân Việt. Hồ Quang Hiếu có cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi. Năm 2013, anh bí mật kết hôn với hot girl Ivy. Cả hai ly thân sau 10 ngày làm đám cưới và ly hôn chỉ sau hai tháng về chung một nhà. Ảnh: Saostar. Hồ Quang Hiếu chia sẻ về cuộc hôn nhân cũ: "Cả hai không ràng buộc về con cái. Nói 2 tháng nhưng tôi sống cùng cô ấy được 10 ngày. Khi đó tôi tất bật chạy show kiếm tiền chi trả chi phí đám cưới. Khi cảm thấy không hòa hợp, chúng tôi cùng chọn cách giải thoát”. Ảnh: HTV. Xuân Lan và phó đạo diễn Thành Nam yêu nhau sau 1 tháng trò chuyện, 3 tháng sau làm đám hỏi và 9 tháng sau cặp đôi làm đám cưới. Không lâu sau đó, cô bí mật ly hôn. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. Siêu mẫu Ngọc Thúy và doanh nhân Đức An đi đến hôn nhân chỉ sau 7 ngày quen biết. Cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 9/2006. Thế nhưng, chỉ sau 13 tháng chung sống, Ngọc Thúy và Đức An ly hôn. Ảnh: Tiền Phong. Xem video: "Hà Thanh Xuân thể hiện ca khúc Thuyền tình". Nguồn Vietnamnet

Hà Thanh Xuân vừa thông báo chia tay “vua cá Koi” Thắng Ngô sau hơn một năm làm đám cưới. Ảnh: FBNV. Đám cưới của Hà Thanh Xuân diễn ra chỉ sau hai tháng cô và “vua cá Koi” quen biết, gặp gỡ. “Do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng”, nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: Zing. Sau lễ cưới, nữ ca sĩ gần như trầm cảm. Không lâu sau đó, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô phát sinh nhiều vấn đề. Gần một năm qua, Hà Thanh Xuân đã sống một mình. Đến nay, cô chính thức thông báo trở lại cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV. Trước ca sĩ Hà Thanh Xuân, ca sĩ Lâm Vũ cũng từng cưới nhanh, chia tay chóng vánh. Nam ca sĩ quyết định kết hôn với Huỳnh Tiên chỉ sau 1 tuần gặp gỡ, 3 tháng sau đó cặp đôi tổ chức hôn lễ. Ảnh: Thế Giới Điện ảnh. Lâm Vũ và Huỳnh Tiên có một đám cưới vội vào tháng 5/2018. Nam ca sĩ đi lại giữa Việt Nam và Mỹ nên vợ chồng anh có những khoảng thời gian sống xa nhau. Huỳnh Tiên một mình chăm con nên nhiều khi cảm thấy buồn tủi. Ảnh: Dân Việt. Tháng 9/2021, Lâm Vũ bất ngờ tiết lộ, anh và Huỳnh Tiên ly hôn từ tháng 2/2020. Lý do hôn nhân của anh tan vỡ là do hoàn cảnh sống xa nhau nên tình cảm nhạt dần và khác biệt về quan điểm từ cuộc sống đến tình cảm. Lâm Vũ muốn nuôi con gái sau khi ly hôn để vợ cũ có thể thoải mái hơn khi cô xây dựng mái ấm khác. Ảnh: Dân Việt. Hồ Quang Hiếu có cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi. Năm 2013, anh bí mật kết hôn với hot girl Ivy. Cả hai ly thân sau 10 ngày làm đám cưới và ly hôn chỉ sau hai tháng về chung một nhà. Ảnh: Saostar. Hồ Quang Hiếu chia sẻ về cuộc hôn nhân cũ: "Cả hai không ràng buộc về con cái. Nói 2 tháng nhưng tôi sống cùng cô ấy được 10 ngày. Khi đó tôi tất bật chạy show kiếm tiền chi trả chi phí đám cưới. Khi cảm thấy không hòa hợp, chúng tôi cùng chọn cách giải thoát”. Ảnh: HTV. Xuân Lan và phó đạo diễn Thành Nam yêu nhau sau 1 tháng trò chuyện, 3 tháng sau làm đám hỏi và 9 tháng sau cặp đôi làm đám cưới. Không lâu sau đó, cô bí mật ly hôn. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. Siêu mẫu Ngọc Thúy và doanh nhân Đức An đi đến hôn nhân chỉ sau 7 ngày quen biết. Cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 9/2006. Thế nhưng, chỉ sau 13 tháng chung sống, Ngọc Thúy và Đức An ly hôn. Ảnh: Tiền Phong. Xem video: "Hà Thanh Xuân thể hiện ca khúc Thuyền tình". Nguồn Vietnamnet