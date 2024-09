Sắc vóc thí sinh 80 tuổi thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc

80 tuổi, bà Choi Soon Hwa là thí sinh lớn tuổi nhất trong dàn thí sinh vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2024. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Thí sinh 80 tuổi vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt tươi tắn. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Bà Choi Soon Hwa được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Bà Choi chia sẻ trên CNN: “Tôi muốn làm cả thế giới sửng sốt, kiểu như "Làm sao một bà lão 80 tuổi lại khỏe mạnh đến vậy? Bà ấy duy trì vóc dáng như thế nào? Chế độ ăn của bà thế nào?". Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Mặc dù tóc đã bạc, ở tuổi 80, bà Choi vẫn quyết tâm cho thế giới thấy rằng tuổi tác chỉ là một con số. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Thần thái của bà Choi cũng được nhiều người khen ngợi. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Bà Choi làm người mẫu trước khi thi hoa hậu. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Cụ bà 80 tuổi ăn mặc sành điệu khi tham gia một sự kiện. Ảnh: Getty. Bà Choi tươi tắn ở hậu trường chụp ảnh. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Tuổi 80, bà vẫn miệt mài làm việc. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Trên Instagram, bà Choi Soon Hwa từng chia sẻ một số hình ảnh ngày còn trẻ. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Bà Choi sở hữu chiều cao khá nổi bật. Ảnh: Instagram Choi Soon Hwa. Nhiều người chờ đợi, cụ bà 80 tuổi lập kỳ tích trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2024. Ảnh: CNN. Xem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

