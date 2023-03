Sắc vóc người mẫu Hàn An Nhiễm kết hôn lần 4 ở tuổi 24

Mới 24 tuổi nhưng người mẫu, hot girl mạng Hàn An Nhiễm đã 4 lần kết hôn. Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia chương trình thẩm mỹ Biến hình kế. Người đẹp 24 tuổi đã từng "đập mặt đi làm lại" toàn bộ để có ngoại hình như bây giờ. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô bị chê là kém tự nhiên, thẩm mỹ lố. Hàn An Nhiễm còn có biệt danh "hot girl mặt nhựa". Tháng 6 tới đây, Hàn An Nhiễm sẽ tổ chức đám cưới với người chồng thứ tư nhưng phải đến năm 2024 cả hai mới đăng ký kết hôn vì khi đó chồng cô, Tống Hạo Nhiên (ảnh) mới đủ tuổi kết hôn (22 tuổi) theo luật của Trung Quốc. Trở thành ngôi sao truyền hình thực tế, Hàn An Nhiễm lấn sân làm người mẫu và ngày càng nổi tiếng trong giới giải trí Cbiz. Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên hẹn hò từ đầu tháng 12/2022. Sau khoảng 2 tháng, họ đi đến hôn nhân. Hàn An Nhiễm và hot boy Mã Trạch Hâm kết hôn năm 2021 sau 20 ngày quen biết. Sau 2 tháng chung sống, Hàn An Nhiễm và Mã Trạch Hâm chia tay.



Xem video "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News





