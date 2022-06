Rò rỉ thiệp cưới của Minh Hằng, lộ chi tiết gây chú ý

Tấm thiệp của Minh Hằng mang màu tông trắng - vàng đồng. Đáng chú ý, thiệp mời có ghi số 08 khiến nhiều người đặt nghi vấn đám cưới của Minh Hằng diễn ra vào ngày 8/6. Trước đó, có nghi vấn cô sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 18/6 thay vì 6/6. Ảnh: Vietnamnet Thiệp cưới của Minh Hằng in hình ảnh mô phỏng cô dâu chú rể. Dung mạo của chú rể trong tấm thiệp giống hệt người đàn ông từng được nghi là bạn trai Minh Hằng. Ảnh: VietnamnetMinh Hằng lên xe hoa trong tháng 6. Đây là tháng sinh nhật của Minh Hằng. Ngoài ra, đến tháng 6 này, cô và bạn trai yêu nhau được 6 năm 6 tháng. Ảnh: FBNV Em dâu của Minh Hằng từng chia sẻ về buổi cầu hôn của nữ ca sĩ: "Hôm đó là ngày sinh nhật của anh rể tương lai, nhưng anh lại chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ để dành cho chị, nào là set up trên du thuyền, bạn bè đánh úp, 1 con tàu riêng có chữ Marry me. Đặc biệt là bài rap chính anh tự sáng tác và hát để cầu hôn chị”. Ảnh: Khỏe và đẹp Minh Hằng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Ảnh: Yan Nữ ca sĩ và chồng sắp cưới đã đi chụp ảnh cưới. Ảnh: Yan Đôi uyên ương tập nhảy cho ngày trọng đại. Ảnh: Yan Không may, chồng sắp cưới của Minh Hằng bị thương ở chân sau khi chơi thể thao. Trước sự cố của nửa kia, nữ ca sĩ vừa giận vừa thương, lo lắng cho tiết mục nhảy mà cả hai cất công chuẩn bị cho đám cưới của mình. Ảnh: Đời sống pháp luật Gần đây, Minh Hằng được nửa kia đưa đi làm đẹp. Ảnh: Khỏe và đẹp Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về chồng sắp cưới: “Đi mà không dắt theo là hờn dỗi ghê lắm”. Ảnh: Khỏe và đẹp Cách đây ít ngày, Minh Hằng được tổ chức tiệc độc thân. Ảnh: FBNV Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

Tấm thiệp của Minh Hằng mang màu tông trắng - vàng đồng. Đáng chú ý, thiệp mời có ghi số 08 khiến nhiều người đặt nghi vấn đám cưới của Minh Hằng diễn ra vào ngày 8/6. Trước đó, có nghi vấn cô sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 18/6 thay vì 6/6. Ảnh: Vietnamnet Thiệp cưới của Minh Hằng in hình ảnh mô phỏng cô dâu chú rể. Dung mạo của chú rể trong tấm thiệp giống hệt người đàn ông từng được nghi là bạn trai Minh Hằng. Ảnh: Vietnamnet Minh Hằng lên xe hoa trong tháng 6. Đây là tháng sinh nhật của Minh Hằng. Ngoài ra, đến tháng 6 này, cô và bạn trai yêu nhau được 6 năm 6 tháng. Ảnh: FBNV Em dâu của Minh Hằng từng chia sẻ về buổi cầu hôn của nữ ca sĩ: "Hôm đó là ngày sinh nhật của anh rể tương lai, nhưng anh lại chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ để dành cho chị, nào là set up trên du thuyền, bạn bè đánh úp, 1 con tàu riêng có chữ Marry me. Đặc biệt là bài rap chính anh tự sáng tác và hát để cầu hôn chị”. Ảnh: Khỏe và đẹp Minh Hằng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Ảnh: Yan Nữ ca sĩ và chồng sắp cưới đã đi chụp ảnh cưới. Ảnh: Yan Đôi uyên ương tập nhảy cho ngày trọng đại. Ảnh: Yan Không may, chồng sắp cưới của Minh Hằng bị thương ở chân sau khi chơi thể thao. Trước sự cố của nửa kia, nữ ca sĩ vừa giận vừa thương, lo lắng cho tiết mục nhảy mà cả hai cất công chuẩn bị cho đám cưới của mình. Ảnh: Đời sống pháp luật Gần đây, Minh Hằng được nửa kia đưa đi làm đẹp. Ảnh: Khỏe và đẹp Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ về chồng sắp cưới: “Đi mà không dắt theo là hờn dỗi ghê lắm”. Ảnh: Khỏe và đẹp Cách đây ít ngày, Minh Hằng được tổ chức tiệc độc thân. Ảnh: FBNV Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV