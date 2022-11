Rò rỉ dàn sao nữ tham gia Sao nhập ngũ 2023, ai xinh nhất?

Gần đây, trên mạng xã hội rò rỉ loạt hình ảnh dàn mỹ nhân Việt tham gia Sao nhập ngũ 2023. Không khó để nhận ra các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình gồm: Đoàn Thiên Ân, Võ Hoàng Yến, Nhã Phương, Diễm My 9X, Thùy Anh. Thông thường, sau khi nhập ngũ, dàn sao nữ sẽ được yêu cầu tẩy trang. Cùng đọ mặt mộc dàn nữ nghệ sĩ được cho là sẽ tham gia Sao nhập ngũ 2023. Ảnh: Arttimes Khi không son phấn, da mặt của Nhã Phương vẫn căng bóng, mịn màng. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc da mặt để tự tin khoe mặt mộc. Ảnh: FBNV Bà xã Trường Giang vô cùng rạng rỡ khi để mặt mộc. Ảnh: FBNV Giống Nhã Phương, Võ Hoàng Yến cũng ghi điểm khi khoe mặt mộc. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Khi không trang điểm, làn da của siêu mẫu vẫn tươi trẻ, mịn màng. Ảnh: FBNV Gương mặt mộc của Diễm My 9X khiến nhiều người phải ghen tỵ. Ảnh: Dân Trí Da mặt của nữ diễn viên đẹp không tỳ vết. Ảnh: Dân Trí Diễm My 9X đọ mặt mộc với Nhã Phương và Kathy Uyên. Cả ba còn công khai ảnh chụp không chỉnh sửa. Ảnh: Dân Trí Khi Đoàn Thiên Ân không trang điểm, khó tìm thấy khuyết điểm về làn da của nàng hậu. Ngoài ra, chỉ cần trang điểm nhẹ, cô cũng đủ thu hút. Ảnh: FBNV Mặt mộc của Thiên Ân nhận “cơn mưa” lời khen ngợi. Ảnh: Saostar Thùy Anh vẫn rạng rỡ khi ít son phấn. Ảnh: FBNV Ngày quay “Rừng thế mạng”, Thùy Anh để mặt mộc hoàn toàn giúp vai diễn chân thật nhất. Ảnh: VTC Xem video "Những khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang - Nhã Phương". Nguồn FBNV

