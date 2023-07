Quỳnh Kool khoe "bụng xẹp, eo thon" hậu giảm cân

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Kool vui sướng khoe thành quả giảm cân: "Sau 7 ngày KetoX theo chế độ thì do cơ địa, mặt teo đầu tiên rồi bụng xẹp, eo thon, người cũng nhỏ nhắn. Ý là mình gầy rồi ý, mọi người khen mình đi...". Nữ diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" chia sẻ, trong khoảng 7 ngày áp dụng phương pháp ăn kiêng, cô không ăn, chỉ uống nước được cung cấp do chuyên gia và uống các loại vitamin. 2 ngày cuối sẽ được ăn rau xanh và cá hồi vào buổi trưa. Được biết, phương pháp KetoX - sự kết hợp giữa hai chế độ Keto và Detox - mà Quỳnh Kool đang áp dụng được loạt sao Việt lựa chọn để giảm cân, siết eo như siêu mẫu Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh... Quỳnh Kool tiết lộ vòng eo hiện tại là 63 cm và nuôi hy vọng qua lời chia sẻ "sắp 56 cm rồi mọi người ạ". Người hâm mộ mong chờ mỹ nhân sinh năm 1995 tái xuất màn ảnh với diện mạo mới, ngày càng xinh đẹp. Theo đó, Quỳnh Kool và Huyền Lizzie sẽ đóng chung phim mới mang tên "Ánh dương rực rỡ". Ảnh: FB Phan Minh Huyền. Nhan sắc có thừa, body gợi cảm nhưng cựu "hot girl Kem Xôi" có khuyết điểm khó thay đổi chính là "chân cột đình". Tuy vậy, vài năm trở lại đây, ngoài việc áp dụng phương pháp ăn kiêng để giảm mỡ toàn thân, Quỳnh Kool còn khéo léo kết hợp trang phục để biến đôi chân to trở thành điểm hấp dẫn. Mỹ nhân "vũ trụ phim VTV" chuộng phong cách ăn mặc gợi cảm. Nước da trắng nuột nà giúp mỹ nhân 9X luôn nổi bật trong mỗi khung hình. Dù được mọi người khen "vóc dáng đầy đặn như xưa vẫn xinh", thế nhưng Quỳnh Kool vẫn muốn giảm cân vì "gầy lên hình đẹp hơn".Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

