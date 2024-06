Quy định khắt khe trong đám cưới Midu và loạt sao Việt

Diễn viên Midu tổ chức đám cưới vào ngày 29/6. Khi dự hôn lễ, khách mời được yêu cầu quét mã QR trên thiệp cưới để xác nhận, diện trang phục màu đen, trắng. Với lý do an toàn, đám cưới của Midu khuyến khích khách mời không dắt theo trẻ em. Giống hot girl Midu, Thanh Hằng cũng đặt ra những quy định khắt khe cho khách mời dự cưới. Siêu mẫu yêu cầu khách mời xác nhận tham dự trước 4 ngày diễn ra đám cưới. Trong đám cưới Minh Hằng, khách mời được yêu cầu đến sớm về muộn, mặc đúng dresscode, không "đính kèm" trẻ em vì đây là "tiệc người lớn". Ngoài ra, Minh Hằng lưu ý khách mời nữ không đi giày cao gót. Đàm Thu Trang - Cường Đô la yêu cầu khách mời không dẫn theo trẻ em dưới 5 tuổi đến dự đám cưới của hai người. Cường Đô la và Đàm Thu Trang giải thích, lễ cưới có nhiều thiết bị, trong khi đó nhà hàng lại không đủ lượng người để quản lý. Vì lo lắng đến an toàn của các bé, cặp đôi không khuyến khích trẻ dưới 5 tuổi tham dự. Thời khắc quan trọng nhất trong đám cưới Đàm Thu Trang - Cường Đô la, khách mời không sử dụng điện thoại và các thiết bị ghi hình. Tất cả khách mời tham dự đám cưới Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn phải tuân thủ quy định không chụp ảnh cô dâu chú rể và không để lộ ảnh cưới của cặp đôi ra ngoài. Khắc Việt yêu cầu khách mời tại đám cưới đến trước 30 phút và khi đến cần xuất trình thiệp mời, sẽ có người dẫn khách vào vị trí ngồi đã sắp xếp trước. Trong đám cưới, Diệu Nhi và Anh Tú đưa ra quy định lạ là ai bị xô xuống hồ bơi sẽ nhận ngay 500.000 đồng thu trực tiếp từ thủ phạm. Tuy nhiên, nhiều sao Việt vẫn bất chấp phá quy định này. Xem video: "Midu bên chồng sắp cưới". Nguồn FBNV

