Quốc phục ấn tượng của Á hậu Phương Anh ở HH Quốc tế 2022

Á hậu Phương Anh vừa tiết lộ bộ trang phục dân tộc thi Miss International 2022 - Hoa hậu Quốc tế 2022. Nàng á hậu lựa chọn hai nhà thiết kế tên tuổi Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha lựa chọn hình ảnh hoa trạng nguyên làm ý tưởng và đây cũng chính là tên chủ đề của quốc phục. Bên cạnh đó, quốc phục của Phương Anh được lấy ý tưởng từ bà Nguyễn Thị Duệ - người giả trai đi thi rồi trở thành trạng nguyên. NTK Lê Long Dũng cho biết: “Sở dĩ tôi lựa chọn hình ảnh bà Nguyễn Thị Duệ nhằm phần nào thể hiện một cách tinh tế nhất vẻ đẹp tri thức cùng học vấn “khủng” vốn đã làm nên tên tuổi của nàng hậu Phương Anh. Bên cạnh việc giữ nguyên form dáng của chiếc áo dài truyền thống, tôi và NTK Thân Nguyễn An Kha đã tạo điểm nhấn thông qua phụ kiện như: mấn thiết kế tròn như vầng hào quang của sự ưu tú, vân khiên ở vai áo cũng như phần thân áo được trang trí dựa trên những kiến trúc từ những bức tượng thời Lý đến thời nhà Nguyễn được chạm nổi, chạm lộng vô cùng đa dạng. Thêm vào đó, hoa văn vốn cổ và hình ảnh sao khuê 16 cánh tượng trưng cho những trạng nguyên đạt ngôi vị cao nhất tỏa sáng như bầu trời đầy sao”. NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha đã thổi vào hơi thở truyền thống hiếu học vốn đã có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam, từ đó tôn vinh vẻ đẹp và học thức đáng nể của Phương Anh trong hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng bộ trang phục “Hoa trạng nguyên” của Phương Anh sẽ giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Phương Anh thi quốc tế từ cuối tháng 11 sau 2 năm chuẩn bị. Từ khi nhập cuộc, đại diện Việt Nam được đánh giá có phong thái chuyên nghiệp và cách chọn lựa outfit vô cùng tinh tế, tao nhã. Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 13/12 tại Nhật Bản. Xem video "Phương Anh dự sự kiện". Nguồn FBNV

