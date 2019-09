Quang Hà và loạt sao bật khóc vì buộc phải hủy show trước giờ G

Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô vừa cháy lớn nên Quang Hà hủy show. Theo kế hoạch ban đầu, liveshow của Quang Hà sẽ diễn ra vào tối 28 và 29/9. Chia sẻ trên Zing, đại diện Quang Hà cho biết, bản thân Quang Hà đã khóc khi nghe tin xấu. Ảnh: Tổ quốc Liveshow tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô của Quang Hà bị hủy. Tuy nhiên, chiều nay 28/9, Quang Hà sẽ có chương trình biểu diễn tại một địa điểm khác ở Hà Nội. Dàn khách mời gồm nghệ sĩ Hoài Linh, Đan Trường, Tuấn Ngọc vẫn có mặt như thông báo. Ảnh: Zing Giống Quang Hà, Tuấn Hưng cũng phải hủy show trước giờ G. Cụ thể, tháng 10/2018, liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng bị hủy chỉ trước giờ diễn 2 tiếng. Công văn từ UBND quận Ba Đình nêu rõ tạm dừng show vì lý do đặc biệt. Ảnh: Người đưa tin Liveshow tâm huyết bị hủy vào phút chót khiến Tuấn Hưng suy sụp. Thậm chí, vì sốc nặng, giọng ca “Nắm lấy tay anh” còn phải nằm viện. Theo đại diện ê-kíp, con số thiệt hại do chương trình bị hủy từ 4 - 5 tỷ đồng. Ảnh: Ngôi sao Theo Vietnamnet, UBND quận Ba Đình cho hay việc dừng chương trình của Tuấn Hưng do công tác an toàn PCCC tại địa điểm tổ chức là Cung Thể thao Quần Ngựa chưa tuân thủ các điều kiện theo quy định hiện hành. Ảnh: Vietnamnet Nói về ai có lỗi trong việc show diễn của Tuấn Hưng bị hủy, đơn vị tổ chức liveshow của Tuấn Hưng cho rằng đó là lỗi của Cung Thể thao Quần Ngựa. Cũng theo đơn vị tổ chức liveshow, phía Cung Thể thao Quần Ngựa đã nhận trách nhiệm. Ảnh: VTV Năm 2017, Tuấn Hưng cùng các ca sĩ Việt Nam bị hủy lịch diễn trong đêm nhạc Việt - Hàn mang tên MBC Music Kplus Concer. Theo Tuấn Hưng, phía ban tổ chức Hàn Quốc không đồng ý để các ca sĩ Việt trình diễn trong đêm nhạc. Ảnh: Laodong Việc bị hủy diễn chỉ 2 ngày trước chương trình, Tuấn Hưng cảm thấy khá bực bội. Anh được mời tham gia chương trình trước đó 2 tháng và đã tập luyện kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình. Ảnh: Zing Năm 2011, show diễn của Chế Linh tại TP HCM từng bị hủy vào phút chót vì nhiều lý do bất khả kháng và ban tổ chức phải treo bảng hoàn trả tiền vé đã bán. Ảnh: Thethaovanhoa Năm 2017, liveshow của Chế Linh tại TP HCM không diễn ra như mong đợi bởi sát ngày diễn ra liveshow, địa điểm tổ chức đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không thể đảm bảo chất lượng nếu tiếp tục nhận cung cấp dịch vụ cho liveshow. Năm 2015, liveshow thu hình trực tiếp của ca sĩ hải ngoại Tường Nguyên và Tường Khuê bị hủy vì chưa làm thủ tục xin cấp phép biểu diễn trực tiếp tại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM khiến hàng ngàn khán giả đến dự phải ra về. Ảnh: Thethaovanhoa Xem video "Ca sĩ Quang Hà: Tôi là ca sĩ thị trường". Nguồn VTC

