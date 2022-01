Quán quân Quang Anh thay đổi thế nào sau phẫu thuật thẩm mỹ?

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt của Quang Anh đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới đăng quang quán quân The Voice Kids 2013. Khuôn mặt của Quang Anh hiện tại thon gọn hơn, sống mũi cao, ra dáng thanh niên. Quang Anh hiện tại đã 21 tuổi, cao lớn và đẹp trai. Khuôn mặt của Quang Anh như một người khác so với trước. Quang Anh chia sẻ anh rất tự tin với ngoại hình sau khi đại tu khuôn mặt. Quang Anh đã thay đổi nghệ danh là Quang Anh Rhyder. Âm nhạc của Quang Anh Rhyder có sự pha trộn từ âm nhạc điện tử, trong đó có nhiều phong cách như: Rap/HipHop, R&b, Funky, Ballad, Pop, House... Quang Anh ngày càng chững chạc cả ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Quang Anh và mẹ. Quang Anh năm 2013 khi nhận giải The Voice Kids mùa đầu tiên. Cậu bé Quang Anh của 9 năm trước gây ấn tượng với khuôn mặt tròn và nụ cười tươi. Xem video "Quang Anh biểu diễn ca khúc Bắc kim thang". Nguồn VTC1:

