Quá trình hồi phục thần kỳ của Hồng Ngọc sau vụ bỏng

Gương mặt của Hồng Ngọc bị bỏng nặng vào ngày 9/5. Ngoài mặt, ngực và cánh tay của nữ ca sĩ cũng bị ảnh hưởng. Khi gọi điện với Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc để lộ gương mặt bị biến dạng do vụ bỏng. Nữ ca sĩ về nhà điều trị các vết thương và đến bệnh viện tái khám định kỳ. Bà mẹ 3 con từng giấu kỹ gương mặt bị bỏng. Tuy nhiên, sau khi biết một gia đình ở Việt Nam bị bỏng do nhà bị cháy, Hồng Ngọc quyết định chia sẻ hình ảnh khi vết thương còn mới của cô để cảnh báo mọi người cẩn trọng hơn. Nữ ca sĩ từng cho biết, làn da ngày càng cải thiện. Do da vùng bị bỏng vẫn còn non nên cô tránh ánh nắng và không vào bếp nấu nướng. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Vnexpress, chồng và bố mẹ chồng giúp đỡ cô việc nhà trong khi các con đều đã lớn nên tự chăm sóc bản thân. Mới đây, nữ ca sĩ để lộ gương mặt hồi phục nhanh sau vụ bỏng qua loạt ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới.Hình ảnh Hồng Ngọc tươi tắn bên chồng con. Sự phục hồi nhanh chóng của nữ ca sĩ khiến bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả vô cùng vui mừng. Hương Tràm, Tuấn Hương, Lệ Quyên bày tỏ vui mừng khi thấy Hồng Ngọc sắp xinh đẹp trở lại. Mời quý độc giả xem video "Hồng Ngọc thể hiện ca khúc Vùng trời bình yên". Nguồn Youtube

