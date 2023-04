Quá khứ nghèo khó của Thái Hòa trước khi thành “ông hoàng phòng vé”

Diễn viên Thái Hòa từng chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, khi anh vào trường Sân khấu – Điện ảnh, gia đình anh buôn bán sa sút, thậm chí gần như phá sản. Ảnh: Khám phá Đối với Thái Hòa, được no bụng mỗi ngày là một mơ ước. Anh thường uống trà đá trừ bữa mỗi khi hết tiền. Ảnh: Khám phá Nam diễn viên nhớ lại, ngày khó khăn, dù rất sợ gián nhưng khi ăn cơm mà thấy con gián trong đống rau xào, anh chỉ dám bỏ rau chứ không dám bỏ đĩa cơm. Ảnh: An ninh thế giới Vì đói, Thái Hòa từng chỉ nặng 48kg trong khi cao 1m72. Ảnh: Vietnamnet Thái Hòa làm nhiều nghề để mưu sinh. Anh sửa ghế khán giả, làm ánh sáng ở sân khấu, phụ bán quán cà phê, làm việc trong chỗ in băng đĩa. Ảnh: Người lao động Thái Hòa vụt sáng khi lấn sân đóng phim điện ảnh, tạo dấu ấn với loạt phim “Để Mai tính”, “Tiệc trăng máu”, “Để Mai tính 2” . Ảnh: Người lao độngCát-sê của Thái Hòa thời kỳ hoàng kim lên đến hàng tỷ đồng. Năm 2015, anh tiết lộ, bản thân từng từ chối cát-sê 2,5 tỷ chỉ quay trong vòng 16 ngày để tham gia phim "Lấy chồng người ta" của đạo diễn Lưu Huỳnh với cát-sê 100 triệu. Ảnh: VTC Chia sẻ trên VTC, Thái Hòa cho biết, dù nổi tiếng, giàu có, anh vẫn giữ những thói quen sinh hoạt ngày gian khó. Ảnh: Bảo vệ công lý Thái Hòa vẫn thích uống trà đá, rất ngại khi có người chăm sóc, phục vụ mình. Nam diễn viên chưa bao giờ đi massage, hiếm khi đi gội đầu. Mỗi lần ăn cơm xong, Thái Hòa chủ động dọn dẹp phần của mình. Ảnh: FBNV Nếu không đến phim trường, nam diễn viên thường xuất hiện giản dị, anh ngồi uống cà phê, hoặc lặng lẽ viết kịch bản. Ảnh: FBNV Xem video: "Giới thiệu phim Cây táo nở hoa". Nguồn Vie Channel

