Phương Uyên ân cần chăm sóc Thanh Hà sau đám cưới

Tối 19/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, các nghệ sĩ đã tập trung luyện tập cho Người Tình in concert 2. Tháp tùng bạn đời, Phương Uyên còn góp ý chỉnh sửa phần hát cho Thanh Hà. Trước đó, cả hai đã tổ chức đám cưới ngọt ngào tại Mỹ hồi tháng 9. Nữ danh ca chia sẻ: "Chúng tôi hỗ trợ cho nhau, Uyên chỉ cho tôi nhiều điều tôi chưa biết. Tôi trở thành "nàng thơ" để Uyên sáng tác. Chúng tôi đủ thân để giúp nhau hoàn thiện hơn". Ngoài giọng hát, danh ca Thanh Hà hào hứng tiết lộ, chị đã lấy lại vóc dáng thon gọn nên rất tự tin trong việc lựa chọn trang phục xuất hiện trước công chúng Hà Nội dịp 20/10. Ít ai biết, Thanh Hà chính là người tình trên sân khấu của Bằng Kiều hơn 10 năm trước, lúc Bằng Kiều vừa định cư ở California, Mỹ. "Khi ấy Thanh Hà là người đầu tiên hát cùng Bằng Kiều trên sân khấu live cũng như ghi hình cho show Thúy Nga Paris by night", Thanh Hà tiết lộ. Bằng Kiều cho biết, muốn mời Thanh Hà làm khách mời cho liveshow cá nhân vì nữ danh ca là người có chất giọng rất đặc biệt, quyến rũ khi hát tình ca. Điều này khiến Thanh Hà rất xúc động. Chị khẳng định, cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu là người mà ai cũng muốn hát cùng, Thanh Hà càng không ngoại lệ. Nếu Thanh Hà là giọng ca mà công chúng yêu nhạc Việt Nam đều biết thì Như Ý là "người tình" trẻ tuổi, mới mẻ của Bằng Kiều. Đây là lần đầu Như Ý về Hà Nội diễn sau 8 năm sang Mỹ lập nghiệp. Như Ý tiết lộ, cô rất xúc động khi được đàn anh trao cho cơ hội. Cô đã liên tục trao đổi bài vở với Bằng Kiều qua điện thoại và về Việt Nam trước 1 tuần để có thể chuẩn bị tốt nhất cho phần biểu diễn của mình. Người Tình in concert 2 chính là món quà Bằng Kiều dành tặng khán giả thủ đô nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Xem video "Bằng Kiều chia sẻ về mẹ". Nguồn video NVCC

