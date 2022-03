Phương Trinh Jolie và loạt mỹ nhân đáp trả tin đồn cưới chạy bầu

Gần đây, do liên tục để lộ vòng 2 lùm lùm, Phương Trinh Jolie bị nghi cưới chạy bầu. Ảnh: Vietnamnet Để đáp trả tin đồn cưới chạy bầu, Phương Trinh Jolie đăng tải clip quay cận cạnh vòng hai phẳng lì, săn chắc. Ảnh: Vietnamnet Phương Trinh Jolie và Lý Bình sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 4 tới đây. Ảnh: FBNV Trước Phương Trinh Jolie, Lan Khuê từng đối với mặt với tin đồn cưới chạy bầu khi mặc áo khá rộng trong chuyến du lịch cùng Tuấn John. Ảnh: FBNV Trước sự nghi ngờ của một số cư dân mạng, Lan Khuê lên tiếng: "Bỏ cái tật suy diễn ai lấy chồng là do bác sĩ hối đi nha. Hãy sáng tạo một cách tích cực và đáng yêu hơn nào". Ảnh: FBNV Lan Khuê sinh con trai đầu lòng vào tháng 11/2019 sau đám cưới vào tháng 10/2018. Ảnh: FBNV Tháng 4/2017, Khởi My bí mật tổ chức lễ đính hôn với Kelvin Khánh. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ tâm sự, đáng lẽ lễ ăn hỏi và đám cưới sẽ tổ chức vào cuối năm 2017, nhưng vì sợ mọi người nói cưới chạy bầu nên mới làm đám hỏi sớm, lâu lâu nữa mới làm lễ thành hôn. Ảnh: FBNV Đến tháng 11/2017, Khởi My và Kelvin Khánh làm đám cưới. 3 năm sau, Khởi My hài hước cho biết, vợ chồng cô không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Ảnh: FBNV Thu Thủy từng bức xúc đáp trả tin đồn cưới chạy bầu trước khi về chung một nhà với Kin Nguyễn. Ảnh: Lao động Chia sẻ với Vietnamnet, Thu Thủy cho biết bản thân cô đã từng một lần trải qua hôn nhân nên chuyện đi tiếp bước nữa không phải là chuyện vội vàng và thiếu tính toán. "Đâu phải cứ cưới là do chạy bầu mới cưới”, nữ cá sĩ nhấn mạnh. Ảnh: FBNV Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019. Đến tháng 9/2020, nữ ca sĩ sinh con gái. Ảnh: FBNV Xem video "Phương Trinh Jolie - Lý Bình tham gia Giải mã tri kỷ". Nguồn THVL

