Phương Oanh và dàn diễn viên phim “Quỳnh búp bê” giờ thế nào?

Phương Oanh đóng nữ chính phim Quỳnh búp bê. Tên tuổi của cô vụt sáng nhờ vai diễn này. Năm 2020, Phương Oanh đóng Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên và Lựa chọn số phận. Năm 2022, diễn viên Quỳnh búp bê tham gia Hương vị tình thân. Sau Hương vị tình thân, Phương Oanh chưa có dự án phim ảnh mới. Ảnh: VTV Tháng 2/2020, Phương Oanh khoe ảnh bên bạn trai giấu mặt. Nữ diễn viên cho biết, bạn trai hơn cô 2 tuổi và làm trong ngành khoáng sản. Đến tháng 9/2020, Phương Oanh chia tay bạn trai. Năm 2022, nữ diễn viên công khai hẹn hò Shark Bình. Mới đây, Phương Oanh đăng ký kết hôn với bạn trai doanh nhân. Ảnh: Vietnamnet. Thu Quỳnh vào vai My "sói" trong phim Quỳnh búp bê. Sau đó, cô liên tục đóng phim truyền hình. Thu Quỳnh góp mặt trong các dự án: Yêu thì ghét thôi, Về nhà đi con, Những ngày không quên, Lửa ấm, Hương vị tình thân, Hành trình công lý. Ảnh: Dân Việt. Thu Quỳnh thừa nhận hẹn hò một quay phim năm 2019. Đến năm 2021, nữ diễn viên chia tay bạn trai. Hiện tại, Thu Quỳnh đang làm mẹ đơn thân. Trong chương trình The Khang show, nữ diễn viên cho biết, cô chưa nghĩ chuyện đi tìm tình yêu vì tin tưởng rằng điều gì đến sẽ đến, mọi sự tùy duyên. Ảnh: FBNV. Trong bộ phim Quỳnh búp bê, Thanh Hương đóng vai Lan - cô gái xuất thân nghèo khó từng bước vào con đường làm gái mại dâm vì phải lo cho gia đình. 5 năm qua, Thanh Hương góp mặt trong các bộ phim truyền hình: Nàng dâu order, Sinh tử, Những ngày không quên, Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng, Mùa hoa tìm lại, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý, Đừng làm mẹ cáu, Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ảnh: Vietnamnet. Thanh Hương đang tổ ấm hạnh phúc bên chồng doanh nhân và hai cô con gái. Nữ diễn viên thoải mái chia sẻ hình ảnh hai con gái nhưng lại giữ kín hình ảnh lẫn danh tính của ông xã. Ảnh: FBNV. Quỳnh Kool vào vai Đào - em gái Lan trong Quỳnh búp bê. Sau dự án này, cô góp mặt trong: Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Nhà trọ Balanha, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Anh có phải đàn ông không, Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: Dân Việt. Khi phim Quỳnh búp bê lên sóng, Quỳnh Kool đang hẹn hò một quay phim kém cô một tuổi. Năm 2019, nữ diễn viên vướng nghi vấn chia tay người yêu kém tuổi. Sau đó, Quỳnh Kool thừa nhận mối tình đã tan vỡ. Ảnh: FBNV. Sau vai Cảnh trong Quỳnh búp bê, Doãn Quốc Đam liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Anh đóng: Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Hương vị tình thân, Phố trong làng, Gia đình mình vui bất thình lình. Nam diễn viên giữ kín chuyện tình cảm trong những năm qua. Ảnh: VTV. Lê Tuấn Anh đóng vai Phú trong Quỳnh búp bê. Sau đó, anh góp mặt trong phim Hành trình công lý, Lựa chọn số phận, Phố trong làng. Gần đây, nam diễn viên xác nhận rời sân khấu kịch. Ảnh: Dân Trí. NSND Nguyễn Hải vào vai ông Cấn trong Quỳnh búp bê. Năm 2022, ông đóng phim: Bão ngầm, Đấu trí. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Xem video: "Shark Bình và Phương Oanh chính thức đăng ký kết hôn". Nguồn Lý Thùy

