Phong cách nổi loạn cá tính của ca sĩ Đồng Lan

Xung quanh thông tin ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19, cô đã lên trang Fanpage cá nhân trấn an người hâm mộ rằng hiện vẫn ổn, sức khỏe đã tốt rất nhiều. Giọng ca "Cánh lan dại" hạn chế tham gia nghệ thuật để sang Pháp du học về nhạc Jazz tại American Schook of Modern Music từ tháng 9 năm ngoái. Dù khá im ắng trong showbiz nhưng nhắc đến ca sĩ Đồng Lan, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ ca sĩ đa tài và có phong cách nổi loạn cá tính cả trong âm nhạc lẫn ngoài đời thường. Đồng Lan chọn cho mình con đường nghệ thuật khá khác biệt. Ảnh: T.V Nữ ca sĩ tham gia cuộc thi The Voice mùa đầu tiên. Từ những ngày đầu bước chân vào làng nhạc, Đồng Lan đã theo đuổi phong cách của những cô nàng du mục phóng khoáng, bay bổng nhưng có phần nổi loạn. Cùng với người bạn thân thiết - ca sĩ Mai Khôi, Đồng Lan từng bị xếp vào danh sách những ca sĩ có phong cách dị nhất làng nhạc Việt. Đồng Lan chuộng những trang phục rườm rà. Sự phá cách có phần nổi loạn còn thể hiện trong nhiều bộ ảnh trước đây của Đồng Lan. Ảnh: T.V Đồng Lan của bây giờ vẫn nổi loạn cá tính, nhưng cũng tinh tế và đằm thắm hơn. Từng đoạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Pháp miền Bắc năm 2008, Đồng Lan gây ấn tượng với nhiều ca khúc tiếng Pháp. Xem video "Đồng Lan hát Đừng yêu một mình". Nguồn Youtube/ Đồng Lan:

