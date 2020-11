Phát hoảng thân hình “6 vòng như 1” của Trang Trần

Thời gian gần đây, cựu người mẫu Trang Trần khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cô tăng cân nhanh chóng và số đo ba vòng cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Mới đây, bà mẹ 1 con công khai đăng clip đo ba vòng. Theo đó, hiện tại số đo các vòng của Trang Trần là: Vòng 1 là 96 cm, chân ngực 83 cm, bụng trên 80 cm, bụng giữa 87 cm và bụng dưới 96 cm. vòng ba là 1 mét. Với số đo nói trên thì quả là Trang Trần đang sở hữu thân hình “6 vòng như 1”. Theo chia sẻ của bà chủ bún đậu, bụng của cô ngày càng to và tích mỡ vì sở thích ăn nhậu của mình. Nhìn bụng của Trang Trần ai cũng nghĩ là cô đang mang thai tháng thứ 5, thứ 6. "Cái bụng to hơn chửa 6 tháng, tôi chắc phải đi cắt mỡ bụng xong giữ dưỡng các mẹ. Đau lắm mà chắc chắn cắt được 8kg mỡ bụng. Người béo mỗi bụng, nhậu giờ này chưa say bảo sao bụng to", Trang Trần nói. Nhiều lần, cựu người mẫu sinh năm 1985 khiến mọi người hốt hoảng khi nhìn hình ảnh cô đồ sộ, nhất là vòng eo ngấn mỡ khi livestream. Trang Trần từng tức giận khi fan chê cô ngực xệ, bụng ú mỡ. So với trước đây, khi còn làm mẫu, số đo ba vòng của Trang Trần đã tăng size một cách khủng khiếp. Ngoại trừ vòng 1 do cô phẫu thuật tăng size cách đây vài năm thì những vòng còn lại đều tăng tự nhiên dần đều theo thời gian. Trang Trần từng khiến nhiều người hiểu lầm là cô mang thai đứa con thứ hai với vòng eo như thế này. Ngay cả khi mặc trang phục giấu bụng, vòng 2 của Trang Trần vẫn lùm lùm như bà bầu. Xem video "Trang Trần tham gia chương trình Lần đầu tôi kể". Nguồn HTV2:

