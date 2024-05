Phản ứng của Lương Thu Trang khi vai diễn bị “ném đá“

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 33 lên sóng tối 22/5 cho thấy bộ mặt thật khủng khiếp của An Nhiên (do Lương Thu Trang thủ vai). Cô bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích và có biểu hiện tâm lý bất ổn. Sự thành công của "Trạm cứu hộ trái tim" đi kèm với những ý kiến trái chiều dành cho nhân vật An Nhiên, đặc biệt khán giả "ném đá" An Nhiên khiến cho Lương Thu Trang có phản ứng lạ khi gặp fans ngoài đời. Ngay sau khi tập phim phát sóng, nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ trên trang cá nhân: "Em đi ngoài đường mà mọi người cứ nhìn em rồi gườm gườm, không biết vì sao? Có ai biết không ạ?". Khán giả bình luận thấy sợ khi xem nhân vật An Nhiên nhưng đồng thời dành lời khen cho Lương Thu Trang vì diễn quá đạt. Diễn xuất sắc sảo của nữ diễn viên Lương Thu Trang đã khiến An Nhiên trở thành "kẻ thù" của nhiều khán giả. Lương Thu Trang từng chia sẻ rằng, cô xác định vai diễn của mình sẽ nhận nhiều "gạch đá" nhưng có lẽ nữ diễn viên không ngờ rằng, phản ứng của khán giả lại "dữ dội" đến thế. Chia sẻ với báo chí, Lương Thu Trang cho biết: "An Nhiên là một cô gái tưởng chừng mạnh mẽ, đáng ghét, mưu mô, nhưng thật ra bên trong có quá nhiều vết thương, kèm theo đó là những bất an yếu đuối như bao người phụ nữ. Có thể cách cô ấy níu giữ hạnh phúc của mình chưa đúng gây quá nhiều tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Nhưng mọi mâu thuẫn đều có lý do. Sau này khán giả sẽ hiểu hơn về cô ấy". Ngay từ khi nhận kịch bản, Lương Thu Trang đã biết An Nhiên là một nhân vật phản diện và sẽ nhận về nhiều "gạch đá" từ khán giả. Tuy nhiên, cô không hề e ngại mà trái lại còn cảm thấy hào hứng với thử thách này. Nữ diễn viên chấp nhận bị người xem "chửi" và đồng hành cùng nhân vật để được làm nghề cho đã. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, Lương Thu Trang cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất ấn tượng trong "Trạm cứu hộ trái tim". Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng biến hóa đa dạng của nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ sự mong chờ được thấy Lương Thu Trang tiếp tục tỏa sáng trong những dự án tiếp theo.Xem trailer phim Trạm cứu hộ trái tim. Nguồn VFC

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 33 lên sóng tối 22/5 cho thấy bộ mặt thật khủng khiếp của An Nhiên (do Lương Thu Trang thủ vai). Cô bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích và có biểu hiện tâm lý bất ổn. Sự thành công của "Trạm cứu hộ trái tim" đi kèm với những ý kiến trái chiều dành cho nhân vật An Nhiên, đặc biệt khán giả "ném đá" An Nhiên khiến cho Lương Thu Trang có phản ứng lạ khi gặp fans ngoài đời. Ngay sau khi tập phim phát sóng, nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ trên trang cá nhân: "Em đi ngoài đường mà mọi người cứ nhìn em rồi gườm gườm, không biết vì sao? Có ai biết không ạ?". Khán giả bình luận thấy sợ khi xem nhân vật An Nhiên nhưng đồng thời dành lời khen cho Lương Thu Trang vì diễn quá đạt. Diễn xuất sắc sảo của nữ diễn viên Lương Thu Trang đã khiến An Nhiên trở thành "kẻ thù" của nhiều khán giả. Lương Thu Trang từng chia sẻ rằng, cô xác định vai diễn của mình sẽ nhận nhiều "gạch đá" nhưng có lẽ nữ diễn viên không ngờ rằng, phản ứng của khán giả lại "dữ dội" đến thế. Chia sẻ với báo chí, Lương Thu Trang cho biết: "An Nhiên là một cô gái tưởng chừng mạnh mẽ, đáng ghét, mưu mô, nhưng thật ra bên trong có quá nhiều vết thương, kèm theo đó là những bất an yếu đuối như bao người phụ nữ. Có thể cách cô ấy níu giữ hạnh phúc của mình chưa đúng gây quá nhiều tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Nhưng mọi mâu thuẫn đều có lý do. Sau này khán giả sẽ hiểu hơn về cô ấy". Ngay từ khi nhận kịch bản, Lương Thu Trang đã biết An Nhiên là một nhân vật phản diện và sẽ nhận về nhiều "gạch đá" từ khán giả. Tuy nhiên, cô không hề e ngại mà trái lại còn cảm thấy hào hứng với thử thách này. Nữ diễn viên chấp nhận bị người xem "chửi" và đồng hành cùng nhân vật để được làm nghề cho đã. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, Lương Thu Trang cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất ấn tượng trong "Trạm cứu hộ trái tim". Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng biến hóa đa dạng của nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ sự mong chờ được thấy Lương Thu Trang tiếp tục tỏa sáng trong những dự án tiếp theo. Xem trailer phim Trạm cứu hộ trái tim. Nguồn VFC