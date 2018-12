Phan Như Thảo xồ xề bên chồng đại gia dự đám cưới đồng nghiệp

Đám cưới của đạo diễn Lê Minh diễn ra tại một khách sạng hạng sang của TP. HCM vào tối 2.12. Anh là đạo diễn của nhiều phim: Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Bí mật chôn vùi, Nơi chốn ta quay về, Ảo vọng, Giá của nụ cười, Vực thẳm vô hình, Hận thù hóa giải... Vợ của anh tên là Trần Mai Chi, từng du học tại Mỹ, hiện tại làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty bất động sản ở TP. HCM. Đạo diễn hạnh phúc khi tìm thấy một nửa và họ nên duyên chồng vợ chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Vợ chồng Phan Như Thảo - Đức An cũng có mặt tại tiệc cưới. Cựu người mẫu kiêm diễn viên từng góp mặt trong các phim do Lê Minh làm đạo diễn nên đến chúc phúc anh. Cựu người mẫu Phan Như Thảo để lộ vóc dáng xuề xòa, đẫy đà khiến không ít người ngạc nhiên. Có thông tin cho rằng người đẹp đang mang thai. Năm 2015, cặp đôi tổ chức lễ hỏi và đám cưới ồn ào diễn ra một năm sau đó. Chân dài sinh con gái đầu lòng vào năm 2016 sau khi bị sảy thai một lần. Hiện tại, người đẹp Phan Như Thảo không còn tham gia showbiz, cô kinh doanh online. Cuộc hôn nhân của cô với doanh nhân Đức An cũng lắm ồn ào khi vào tháng 3.2018, chân dài tố cựu người mẫu Ngọc Thúy cho người bắt cóc con cô. Tuy nhiên, sau đó công an xác nhận không có chuyện này. Diễn viên Trương Minh Quốc Thái chúc "thằng bạn thân trăm năm hạnh phúc" và nhớ "tạo điều kiện công ăn việc làm cho anh em diễn viên". NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết chị từng đóng nhiều phim của Lê Minh và tính cách của anh khá hồn nhiên, đáng yêu. Chị chúc vợ của đàn em sẽ là điểm tựa để anh thăng hoa với nghề. Đoàn Thanh Tài lại cho rằng Lê Minh quá nóng tính và không chắc vợ của đạo diễn có chịu đựng được tính cách này hay không. Nam diễn viên cũng tỏ ra bất ngờ khi đàn anh cưới vợ. Diễn viên Đinh Y Nhung - vợ của đạo diễn Lưu Huỳnh - sánh bước bên Chi Bảo. Cả 2 từng đóng phim của Lê Minh, trong đó Chi Bảo từng gặp tai nạn trên phim trường và phải nhập viện điều trị một thời gian. NSƯT Mỹ Uyên tiết lộ Lê Minh là đạo diễn dễ thương nên không chỉ có diễn viên mà ê-kíp hóa trang, ánh sáng... đều đến dự tiệc cưới của anh với không khí háo hức. NSƯT Công Ninh cũng đến chúc mừng học trò. Anh không đưa vợ con theo cùng.

