Phan Như Thảo từng nặng 84 kg, giờ “lột xác” thon gọn

Kể từ sau khi công khai trở thành vợ thứ 4 của doanh nhân Đức An và sinh con cho đại gia này, Phan Như Thảo từng có thời điểm nặng tới hơn 80 kg. Ảnh: Dân Việt Dù bị nhiều người chê bai về thân hình "phát tướng" nhưng vợ thứ 4 của doanh nhân Đức An không gặp nhiều vấn đề về tâm lý vì luôn được chồng yêu thương, động viên. Ảnh: Dân ViệtVợ trẻ của đại gia Đức An quyết tâm giảm cân sau những lo ngại về sức khỏe. Ảnh: FB Phan Như Thảo Cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến "hội chị em" trầm trồ khi giảm được gần 30 kg nhờ kiên trì tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Ảnh: FB Phan Như Thảo Quá trình giảm cân của Phan Như Thảo không hề dễ dàng, cô đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Ảnh: FB Phan Như Thảo Hiện tại, Phan Như Thảo đã lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Ảnh: FB Phan Như Thảo Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ảnh: FB Phan Như Thảo Sau 9 năm kết hôn, mỹ nhân 8X đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy. Ảnh: FB Phan Như Thảo Phan Như Thảo tâm sự ông xã chính là hậu phương vững chắc, chăm sóc con gái chu đáo để cô yên tâm phát triển sự nghiệp. Ảnh: FB Phan Như Thảo Người đẹp hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành. Ảnh: FB Phan Như ThảoXem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

