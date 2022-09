Phan Như Thảo trẻ ra cả chục tuổi sau khi giảm cân

Hình ảnh Phan Như Thảo hiện tại sau khi giảm được 15kg khiến ai cũng trầm trồ.Khi chưa giảm cân, Phan Như Thảo bị chê già hơn so với tuổi thực, nhưng hiện tại cô nhận được rất nhiều lời khen về sắc vóc. Eo, chân, tay của Phan Như Thảo đã thon gọn rất nhiều so với thời gian trước. Khuôn mặt vốn đã xinh xắn, giờ cân nặng giảm đi thấy rõ, nên trông Phan Như Thảo như "lột xác", trẻ trung và gợi cảm hơn. Theo chia sẻ của người mẫu Phan Như Thảo chỉ trong vòng 3-4 tháng, cô đã giảm được 15kg nhờ chế độ ăn và tập luyện nghiêm ngặt. Theo Như Thảo, một trong những lý do khiến cô không giảm nổi cân suốt từ sau khi sinh con là do chồng cô thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho vợ. Vóc dáng hiện tại khiến Phan Như Thảo tự tin hơn rất nhiều mỗi khi xuất hiện. Phan Như Thảo từng bị một số cư dân mạng chê bai hết lời thời kỳ cô tăng cân. Từng là người mẫu nổi tiếng nhưng sau khi lấy chồng, sinh con, Phan Như Thảo bị tăng cân mất kiểm soát. Người đẹp sinh năm 1988 từng tăng 20kg so với thời con gái.Xem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

Hình ảnh Phan Như Thảo hiện tại sau khi giảm được 15kg khiến ai cũng trầm trồ. Khi chưa giảm cân, Phan Như Thảo bị chê già hơn so với tuổi thực, nhưng hiện tại cô nhận được rất nhiều lời khen về sắc vóc. Eo, chân, tay của Phan Như Thảo đã thon gọn rất nhiều so với thời gian trước. Khuôn mặt vốn đã xinh xắn, giờ cân nặng giảm đi thấy rõ, nên trông Phan Như Thảo như "lột xác", trẻ trung và gợi cảm hơn. Theo chia sẻ của người mẫu Phan Như Thảo chỉ trong vòng 3-4 tháng, cô đã giảm được 15kg nhờ chế độ ăn và tập luyện nghiêm ngặt. Theo Như Thảo, một trong những lý do khiến cô không giảm nổi cân suốt từ sau khi sinh con là do chồng cô thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho vợ. Vóc dáng hiện tại khiến Phan Như Thảo tự tin hơn rất nhiều mỗi khi xuất hiện. Phan Như Thảo từng bị một số cư dân mạng chê bai hết lời thời kỳ cô tăng cân. Từng là người mẫu nổi tiếng nhưng sau khi lấy chồng, sinh con, Phan Như Thảo bị tăng cân mất kiểm soát . Người đẹp sinh năm 1988 từng tăng 20kg so với thời con gái. Xem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV