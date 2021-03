Phạm Quỳnh Anh hội ngộ chồng cũ mừng sinh nhật con gái út

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt ảnh tiệc sinh nhật của bé Tuệ An. Bữa tiệc có sự góp mặt của Quang Huy - chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh. Quang Huy ân cần chăm sóc cô con gái thứ hai trong bữa tiệc sinh nhật. Bé Tuệ Lâm - con gái đầu của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy tỏ ra rất quấn bố. Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thường hội ngộ để tổ chức tiệc sinh nhật cho hai cô con gái hoặc các dịp lễ Tết. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Quang Huy sống càng kín tiếng. Anh rất hạn chế chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Phạm Quỳnh Anh cũng không hé lộ quá nhiều về chuyện tình cảm hậu ly hôn nhưng thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường bên hai con gái. Bé Tuệ An đón sinh nhật lần thứ 4 trong khi bé Tuệ Lâm nay đã 9 tuổi. Phạm Quỳnh Anh tâm sự ngày con gái út đón tuổi mới: "Tuệ An 4 tuổi. Yêu con gái nhiều lắm, em bé mùa xuân của mẹ. Chúc con gái luôn xinh đẹp, bình an trong sự thương yêu của cả gia đình". Tiệc sinh nhật của con gái Phạm Quỳnh Anh có sự tham gia của vợ chồng Thu Thủy, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Mai Phương Thúy. Xem video "Phạm Quỳnh Anh bên hai con gái". Nguồn FBNV

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt ảnh tiệc sinh nhật của bé Tuệ An. Bữa tiệc có sự góp mặt của Quang Huy - chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh. Quang Huy ân cần chăm sóc cô con gái thứ hai trong bữa tiệc sinh nhật. Bé Tuệ Lâm - con gái đầu của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy tỏ ra rất quấn bố. Sau khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thường hội ngộ để tổ chức tiệc sinh nhật cho hai cô con gái hoặc các dịp lễ Tết. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Quang Huy sống càng kín tiếng. Anh rất hạn chế chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Phạm Quỳnh Anh cũng không hé lộ quá nhiều về chuyện tình cảm hậu ly hôn nhưng thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường bên hai con gái. Bé Tuệ An đón sinh nhật lần thứ 4 trong khi bé Tuệ Lâm nay đã 9 tuổi. Phạm Quỳnh Anh tâm sự ngày con gái út đón tuổi mới: "Tuệ An 4 tuổi. Yêu con gái nhiều lắm, em bé mùa xuân của mẹ. Chúc con gái luôn xinh đẹp, bình an trong sự thương yêu của cả gia đình". Tiệc sinh nhật của con gái Phạm Quỳnh Anh có sự tham gia của vợ chồng Thu Thủy, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Mai Phương Thúy. Xem video "Phạm Quỳnh Anh bên hai con gái". Nguồn FBNV