Pha Lê khoe "siêu vòng ba" 98cm, đây là loạt Kim Kardashian phiên bản Việt

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê khoe sở hữu vòng ba 98cm. Nhờ dao kéo, vòng ba của Pha Lê tăng từ 88cm lên 98cm. Trà Ngọc Hằng cũng là một trong những siêu vòng ba của Vbiz khi sở hữu số đo lên tới 117cm. Số đo vòng ba của Trà Ngọc Hằng tăng từ 94cm đến 117cm. Bà mẹ một con cho biết, đây là lợi thế hình thể đẹp tự nhiên, không bơm vá. Phi Thanh Vân sở hữu vòng ba có số đo lên đến 104cm. "Nữ hoàng dao kéo" chịu chi gần 180 triệu đồng để sở hữu vòng 3 cong vút. Á hậu Ngô Trà My cũng là sao Việt siêu vòng ba. Thời thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, vòng 3 của Trà My là 103cm. Ảnh: Người đưa tin Á hậu Khánh Phương là một trong những mỹ nhân Việt siêu vòng ba. Cô đang sở hữu vòng ba 102cm. Mai Ngô duy trì được vòng ba 1 mét trong những năm qua. Cách đây ít năm, cô sở hữu số đo 3 vòng: 88-64-101cm. Chân dài sinh năm 1995 hiện tại có chỉ số hình thể là 90-70-100cm. Em gái của Á hậu Ngô Trà My - Thanh Tú cũng sở hữu vòng ba khủng. Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2016, số đo 3 vòng của Thanh Tú là 81-62-99cm. Ảnh: VTV Xem video "Pha Lê khóc nức nở khi livestream kể về vụ bị cướp giật ngay trên đường". Nguồn Dân Việt

