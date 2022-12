NTK Hà Miau thanh lịch, khoe sắc trên thảm đỏ

Mới đây, NTK Hà Miau gây chú ý khi xuất hiện trong hai sự kiện thời trang. Dù bận rộn với công việc cuối năm nhưng khi nhận được lời mời tham gia các sự kiện liên quan đến lĩnh vực thời trang, Hà Miau đều cố gắng sắp xếp lịch trình để có thể góp mặt, trò chuyện và chia vui cùng các đồng nghiệp. Để hình ảnh bản thân luôn được đa dạng, mới mẻ và ấn tượng hơn khi xuất hiện trước nhiều người, Hà Miau đã kỳ công cùng với ê-kíp chuẩn bị trang phục, layout trang điểm, làm tóc và hình tượng cho riêng từng sự kiện mà cô được mời tham gia. Điều này đã phát huy hiệu quả khi hình ảnh của Hà Miau trên thảm đỏ của hai sự kiện thời trang mới đây mang hai màu sắc khác biệt, dù vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh tú, gợi cảm, toả sáng và đầy thần thái của nữ nhà thiết kế đến từ Hà Nội. Tại thảm đỏ sự kiện lễ trao giải Harper’s Bazaar Star Awards 2022, NTK Hà Miau lựa chọn chiếc váy trắng dài, dáng xòe, khoe trọn vẻ trẻ trung, vòng eo thanh mảnh, yêu kiều. Lựa chọn trang phục với điểm nhấn phần eo và họa tiết nơ to bản phía sau cùng phom dáng được chăm chút kỹ lưỡng kết hợp phong cách trang điểm giúp nữ nhà thiết kế toả sáng. Trước đó, khi đến sự kiện khai mạc Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2022 - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 mang chủ đề “Taste Of Heritage - Cảm hứng di sản”, Hà Miau lựa chọn chiếc váy dạ hội có gam màu latte cafe, dáng xoè nổi bật. Trang phục lấy cảm hứng của hoa Tử La Lan được kết thủ công toàn bộ đường dây trên nền chất liệu vải organza ôm dáng cùng điểm nhấn ở phần eo với phần sau lưng họa tiết nơ bản to màu đen. Nữ nhà thiết kế chọn lối trang điểm đậm, kết hợp phụ kiện chiếc clutch bạc dáng chữ nhật đã tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh sang trọng, quyến rũ, nữ tính. Hà Miau chiếm trọn ánh nhìn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các khách mời, đồng nghiệp với những lựa chọn trang phục này. Chia sẻ về gu thời trang của bản thân, Hà Miau cho hay: "Gu thời trang của tôi hướng tới sự thanh lịch, nhẹ nhàng, phản ánh tính cách con người tôi. Khi một bộ đồ hợp với hình thể và con người mình, tự nhiên mình sẽ thấy rất thích, và khi khoác lên người có cảm giác tự tin, thoải mái vô cùng". "Với mỗi một sự kiện hoặc công việc, tôi lựa chọn bộ đồ phù hợp với tính chất, hoàn cảnh của nó. Khi đi làm các chương trình thiện nguyện, nếu khoác lên người bộ váy hàng hiệu cả trăm triệu cũng là vô nghĩa và thiếu sự tinh tế. Còn khi xuất hiện tại các sự kiện trang trọng, mặc một bộ quá thường lại là thiếu sự tôn trọng mình và những người xung quanh. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp", cô chia sẻ. Từng tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang thuộc trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, NTK Hà Miau hiện là nhà sáng lập và CEO của ba thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Hà Nội.Xem video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn VTV24

