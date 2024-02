NSND Minh Châu sống cô đơn ở tuổi U70

Mới đây, phim Culi không bao giờ khóc (Culi never cries) do Phạm Ngọc Lân đạo diễn đoạt giải Phim đầu tay xuất sắc nhất (First Feature Award). Nữ diễn viên chính của phim là NSND Minh Châu. Ảnh: Vietnamnet. Theo Người Lao Động, trong Cu li không bao giờ khóc, nghệ sĩ Minh Châu vào vai người phụ nữ trung niên tên Nguyện từng kết hôn một người Đức khi ông sang Việt Nam làm chuyên gia thủy điện. Cả hai ly thân khi ông về Đức làm việc tại một sở thú. Khi chồng mất, bà Nguyện sang Đức nhận tài sản do chồng để lại và nhận được một con Cu li. Về Việt Nam, bà Nguyện hay tin cháu gái sắp cưới sau khi mang thai. Ảnh: Người Lao Động. Ngoài đời, NSND Minh Châu kết hôn với nghệ sĩ, kiến trúc sư Kiều Tuấn. Ảnh: Dân Việt. Theo Vietnamnet, bà dành hết tâm trí cho hoạt động nghệ thuật nên vợ chồng bà nảy sinh nhiều rạn nứt. Vì lòng kiêu hãnh và sự tự ái quá lớn, nghệ sĩ Minh Châu xách vali ra đi mang theo con gái Kiều Linh mới 7 tuổi. Ảnh: Dân Việt. Sau 10 năm sống ly thân, chồng nghệ sĩ Minh Châu qua đời. Bà về làm tang chu tất cho bố của con gái. Ảnh: Dân Việt. Nghệ sĩ Minh Châu sống một mình ở Việt Nam trong nhiều năm qua bởi con gái định cư ở Mỹ. Ảnh: Dân Trí. Năm 2016, trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, bà chia sẻ, con gái muốn bà có bạn trai. “Bạn ấy sợ mẹ ở một mình có chuyện gì đó mà nó ở xa không về kịp nên lúc nào cũng mong mẹ sớm tìm được bạn trai về ở cùng”, nữ nghệ sĩ kể. Ảnh: Dân Trí. Khi rảnh rỗi, nghệ sĩ Minh Châu lướt mạng, nấu ăn, đi chơi, du lịch với bạn. Ảnh: Vietnamnet. “Hàng tuần tôi vẫn có người giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa”, bà kể. Ảnh: Vietnamnet. Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn đẹp mặn mà. Ảnh: FBNV. Xem video: "NSND Minh Châu kể về những rủi ro trong kinh doanh". Nguồn Vietnamnet

