Noo Phước Thịnh và loạt sao phản ứng sao khi bị đồn nghiện ngập?

Ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa phủ nhận tin đồn nghiện ngập. Nghi vấn xuất phát từ những biểu hiện lạ của anh trong concert của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: FBNV, Znews. Noo Phước Thịnh đang đeo máng răng nên anh có những hành động được cho là bất thường. Ảnh: Saostar. Không chỉ Noo Phước Thịnh phủ nhận tin đồn nghiện ngập, Rocker Nguyễn cũng có động thái tương tự trước nghi vấn sử dụng chất kích thích. Ảnh: Znews. Năm 2018, Rocker Nguyễn vướng tin đồn nghiện ngập do lộ hình ảnh tiều tụy. Phía Rocker Nguyễn khẳng định, nam ca sĩ sụt cân là do chán nản, mệt mỏi khi cùng lúc đối mặt với nhiều vấn đề từ gia đình, người yêu đến công ty quản lý cũ. Ảnh: Hoa Học Trò. "Nếu mọi người cần, chúng tôi có thể đưa Rocker đi xét nghiệm và lấy kết quả về để chứng minh anh không hề dùng ma túy. Từ trước tới nay Rocker giữ lối sống lành mạnh, luôn nói không với tệ nạn xã hội", quản lý của Rocker Nguyễn cho hay. Ảnh: Znews. Sau ồn ào, Rocker Nguyễn rời showbiz Việt sang Australia. Năm 2022, anh trở lại showbiz Việt. Ảnh: FBNV. Năm 2018, Hoài Lâm vướng tin đồn sử dụng chất gây nghiện khiến sức khỏe kém, không đi hát. Phía quản lý của nam ca sĩ phủ nhận tin đồn này. Ảnh: Vietnamnet. Quản lý Hoài Lâm chia sẻ với Vietnamnet, con nuôi Hoài Linh là người hiền lành, không chơi bời. Theo người quản lý, hơn thế, nếu tin đồn là sự thật, Hoài Lâm cũng không thể đi được chặng đường dài như thế trong nghề nghiệp. Ảnh: FBNV. Do sức khỏe không tốt, Hoài Lâm tạm dừng hoạt động nghệ thuật 2 năm. Ảnh: FBNV. Xem video: "Noo Phước Thịnh hát Thương em là điều anh không thể ngờ". Nguồn Noo Phước Thịnh

