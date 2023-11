Noo Phước Thịnh: Bị cấm hát 8 bản hit, nhiều lần vạ miệng

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu yêu cầu Noo Phước Thịnh (phải) không được phép biểu diễn 8 bài hát do nam nhạc sĩ sáng tác vì hết hạn độc quyền. Mới đây, Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng về ồn ào bản quyền âm nhạc. Trên Người Lao Động, nam ca sĩ cho biết, mỗi ca khúc anh mua độc quyền 2 năm. Sau khi hết hạn, việc có tái ký độc quyền hay ký tác quyền hay không là thỏa thuận giữa Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu. Ảnh: Tiền Phong. Cách đây 1 tháng, Đỗ Hiếu trao đổi với phía Noo Phước Thịnh về yêu cầu tái ký, thông qua người quản lý Tuấn Khanh. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ quyết định không tái ký độc quyền vì một số lý do. Noo Phước Thịnh không muốn tiếp tục hát 8 ca khúc của Đỗ Hiếu. Vì vậy nam ca sĩ cho rằng không có chuyện phải cấm anh hát như lời của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Ảnh: FBNV. Theo Noo Phước Thịnh, sau chia sẻ của Đỗ Hiếu, một số khán giả đặt nghi vấn nam ca sĩ "hát chùa" suốt thời gian dài. Noo Phước Thịnh khẳng định, trong mỗi lần biểu diễn, anh đều trả tác quyền cho các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Ảnh: FBNV. Không ít lần, ca sĩ Noo Phước Thịnh vướng ồn ào. Năm 2021, trong một lần livestream, anh bị bình phẩm không hay về nhan sắc. Nhanh chóng, anh đáp trả antifan bằng những từ ngữ khó nghe. Ảnh: FBNV. “Có mấy bạn lên cảm thấy rất bất mãn với việc mình đẹp hay sao ấy nên phải dìm cho bằng được. Tại sao phải làm như vậy? Nếu các bạn cảm thấy mình rảnh quá thì hãy đi làm việc gì có ích đi như nhặt rác ngoài sân vậy, như là đi chùi toilet chứ tại sao phải chui lên đây bình luận không hay như vậy làm gì?”, Noo Phước Thịnh mắng antifan. Ảnh: FBNV. Năm 2021, trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh đăng tải status tự ví von mình với Google Translate (một ông cụ dịch ngôn ngữ tự động) kèm theo một câu chơi chữ dễ liên tưởng đến chuyện tình dục. Nhiều cư dân mạng chỉ trích nam ca sĩ vì cho rằng phát ngôn của Noo Phước Thịnh tục tĩu, không phù hợp để đăng tải công khai. Ảnh: Người Lao Động. Noo Phước Thịnh gỡ bài đăng gây tranh cãi. Anh còn lên tiếng xin lỗi khán giả. Anh cho biết: “Noo gửi một lời xin lỗi chân thành đến khán giả và mọi người yêu thương mình về phát ngôn vừa qua. Cũng nhờ vào sự cố mà mình cảm nhận được sự kỳ vọng và yêu thương của khán giả dành cho một Noo Phước Thịnh với hình ảnh sạch sẽ và chỉn chu”. Ảnh: FBNV. Năm 2016, sau khi đứng chung sân khấu với nhóm nhạc Hàn Quốc EXID, Noo Phước Thịnh viết ẩn ý: “Lên coi livestream toàn thấy rủa xả nghệ sĩ Việt Nam. Chúng ta văn minh, hiếu khách và chuyên nghiệp. Các bạn làm vậy chi, tôi lo hát hùng hục, sống hết mình trên sân khấu với khán giả có mặt lúc đó. Tui có biết gì đâu. Và mãi mãi tui cũng sẽ không biết gì. Vì tôi bận, yêu thương và sống hết mình vì người thương tui nha”. Nhiều khán giả đặt nghi vấn status của Noo Phước Thịnh "đá xéo" các fan của EXID - nghệ sĩ nước ngoài duy nhất tham gia biểu diễn trong sự kiện. Ảnh: Vietnamnet. Giữa ồn ào vạ miệng, Noo Phước Thịnh dính nghi vấn “biển đen im lặng” khi trình diễn tại một lễ trao giải âm nhạc. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định mình không dính “biển đen im lặng”. “Không hề có B.O (Black Ocean - biển đen im lặng) nào cả, chỉ một vài tấm ảnh chụp khu VIP mà mọi người quy chụp là B.O thì tội và oan cho fan GOT7 nói riêng và fan Kpop nói chung quá. Noo cũng thật sự cảm kích các bạn fan Kpop vì đã chơi rất đẹp, bất chấp một số hiểu lầm trước đây”, anh chia sẻ. Ảnh: Saostar. Liên quan đến phát ngôn dẫn đến lùm xùm với fan Kpop, Noo Phước Thịnh cho hay: “Noo chỉ đề cập đến việc các khán giả ở nhà xem livestream và bình luận những lời không hay đến ca sĩ Việt. Không biết vì lý do gì mà câu chuyện được mọi người nghĩ sang một hướng khác. Từ câu chuyện này, Noo nghĩ mình sẽ cẩn trọng hơn với bất cứ phát ngôn nào trên mạng xã hội và sẽ tiết chế cảm xúc hết mức có thể”. Ảnh: FBNV. Xem video: "Noo Phước Thịnh hát Thương em là điều anh không thể ngờ". Nguồn Noo Phước Thịnh

