Nổi đình đám năm 2014, Hoài Lâm - Sơn Tùng giờ khác nhau trời vực

Hoài Lâm - Sơn Tùng M-TP có tuổi đời, tuổi nghề tương đương và cùng nổi tiếng năm 2014. Chính vì vậy, cả hai luôn được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Ảnh: Khám phá Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, từng là thủ khoa Nhạc viện TP HCM và hoạt động trong giới underground từ khi còn học tại trường cấp 3. Ảnh: Đất Việt Hoài Lâm sinh năm 1995. Năm 13 tuổi, anh được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi, chỉ dẫn và định hướng sự nghiệp. Ngoài ra, Hoài Lâm còn được Đàm Vĩnh Hưng dạy dỗ, nâng đỡ. Ảnh: VTC Năm 2014, Sơn Tùng M-TP nổi lên với ca khúc tự sáng tác mang tên “Em của ngày hôm qua”, còn Hoài Lâm vụt sáng nhờ cover bản hit này trong “Gương mặt thân quen”. Ảnh: Người lao động Bản cover của Hoài Lâm được diva Mỹ Linh dành nhiều lời khen và cho rằng anh hát live tốt hơn cả Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Đất Việt Nhờ những màn hóa thân xuất sắc khác trong “Gương mặt thân quen”, Hoài Lâm tỏa sáng, đoạt giải quán quân. Cát-sê đi hát của anh tăng chóng mặt, được nhiều khán giả yêu thích. Ảnh: Yan Kể từ năm 2014, Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp. Sơn Tùng miệt mài tung sản phẩm âm nhạc, trong đó nhiều ca khúc trở thành hit. Các MV đạt trăm triệu view của Sơn Tùng gồm "Nơi này có anh" (243 triệu view), "Lạc trôi" (224 triệu view), "Hãy trao cho anh" (201 triệu view), "Chúng ta không thuộc về nhau" (173 triệu view), "Chạy ngay đi” (129 triệu view), “Buông đôi tay nhau ra” (100 triệu view). Trong 6 năm qua, Sơn Tùng M-TP thực hiện rất nhiều dự án như Sky Tour 2019, Sky Tour Movie. Năm 2019, giọng ca gốc Thái Bình còn thử sức với vai trò chủ tịch công ty giải trí do anh sáng lập. Có thể nói, ở tuổi 26, Sơn Tùng có trong tay gần như mọi thứ từ tên tuổi, sự giàu có. Trong những năm qua, Sơn Tùng vướng nghi vấn hẹn hò Thiều Bảo Trâm. Nhiều người cho rằng anh mãi không chịu công khai chuyện tình cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Ảnh: Thế giới trẻ Sau khi nổi tiếng vào năm 2014, Hoài Lâm cho ra mắt các sản phẩm dòng nhạc trữ tình mà anh theo đuổi và được nhiều khán giả đón nhận. Một số sản phẩm âm nhạc của Hoài Lâm tạo được sự chú ý gồm MV “Như những phút ban đầu”, album “Cô bé ngày xưa” và "Về đâu mái tóc người thương". Ảnh: Yan Ngoài ra, Hoài Lâm còn có khả năng sáng tác nhạc. Anh đã ra mắt ca khúc “Có khi” do chính mình sáng tác. Bên cạnh đó, anh còn thử sức ở vai trò đạo diễn trong MV “Làm cha - Quay về”. Ngoài ra, Hoài Lâm cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: Lao động Đáng tiếc, sự nghiệp của Hoài Lâm ngày càng thụt lùi. Năm 2016, ồn ào công khai hẹn hò Bảo Ngọc khiến nam ca sĩ mất điểm trong mắt người hâm mộ. Từ năm 2017, Hoài Lâm hoạt động cầm chừng. Anh ít đi diễn hơn vì lý do sức khỏe, hầu như không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Đến năm 2018, Hoài Lâm tuyên bố tạm nghỉ hát để nghỉ ngơi, trau dồi giọng hát. Năm 2019, Hoài Lâm trở lại với ngoại hình bụi bặm, khác hẳn phong cách thư sinh nhưng đến đầu năm 2020, anh lại trở về quê dưỡng bệnh. Mãi gần đây, Hoài Lâm mới tung sản phẩm âm nhạc song anh chưa trở lại sân khấu. Dù tiếc cho Hoài Lâm không giữ được tên tuổi nhưng fan vẫn đặt kỳ vọng vì anh lấy lại được phong độ về giọng hát. Ảnh: PLO Vào đúng thời điểm Hoài Lâm tái xuất, Bảo Ngọc lại tuyên bố ly hôn. Cặp đôi bên nhau 9 năm, trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Ảnh: Dân Việt Mời quý độc giả xem video "Hoài Lâm hát Buồn làm chi em ơi". Nguồn Youtube/ Nguyễn Minh Cường

