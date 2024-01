Ninh Dương Lan Ngọc và nhiều sao Việt từng rời showbiz đi du học

Mới đây, trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Ninh Dương Lan Ngọc cho hay, cô muốn đi du học về diễn xuất ở Australia. Sau khi rời Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lan Ngọc sẽ thực hiện dự định học tập. “Ngọc không chắc là mình sẽ học được gì sẽ giỏi thế nào, nâng cao bản thân ra sao nhưng đó là nguyện vọng mong muốn cho nghề nghiệp mà Ngọc theo đuổi. Điều này nhẹ nhàng thôi ạ, không đặt nặng quá nhiều tại bản thân Ngọc cũng còn nhiều thiếu sót nên Ngọc sẽ cố gắng mỗi ngày”, Lan Ngọc bày tỏ thêm. Không chỉ Ninh Dương Lan Ngọc đi du học, Hoa hậu Ý Nhi cũng có quyết định tương tự. Người đẹp sang Australia học tập từ cuối tháng 11/2023. Tại nước ngoài, cô còn đi làm thêm. Ý Nhi du học trong 2 năm, không về Việt Nam đón Tết cổ truyền năm nay. Sau Hoa hậu Liên lục địa 2018, Ngân Anh không tham gia các hoạt động giải trí. Cô tập trung cho việc du học ở Anh. Tháng 12/2019, người đẹp tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford, thành phố Manchester, Anh Quốc. Sau khi có bằng thạc sĩ, Ngân Anh làm giảng viên ngành Quản trị sự kiện, Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện - Kinh tế thể thao của trường Đại học Hoa Sen. Năm 2019, đang thăng hoa trong sự nghiệp, Hương Tràm khiến fan "sốc toàn tập" khi bất ngờ tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát để sang Mỹ du học. Hương Tràm chia sẻ, cô muốn có thời gian để nghỉ ngơi và tìm kiếm thêm nhiều trải nghiệm sau quãng thời gian không thể cân bằng được cuộc sống lẫn công việc. Tuy nhiên, lý do lớn nhất việc đi du học là ước mơ từ bé của Hương Tràm. Cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện việc này. Sang Mỹ du học, Hương Tràm vẫn chăm chỉ chạy show với nghệ danh Charmy Pham. Một năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để sang Anh, học ngành Báo chí tại ĐH Middlesex. Năm 2009, cô nhận bằng cử nhân loại giỏi và trở lại Việt Nam sinh sống và làm việc. Năm 2014, Á hậu Hoàng My nhận được học bổng 50% của New York Film Academy (Học viện điện ảnh New York, chi nhánh tại Los Angeles). Cô học ngành điện ảnh trong 3 năm tại Mỹ. Tháng 4/2015, trong buổi họp fan, diễn viên Ngân Khánh bất ngờ tuyên bố tạm rời showbiz để du học. Trước đó, vào tháng 2/2015, người đẹp tổ chức đám cưới với doanh nhân Thiếu Quân. Nữ diễn viên phim Tường vi cánh mỏng học chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh tại Singapore. Ngân Khánh hoàn thành khóa học năm 2017. Tuy nhiên, hiện tại, cô chưa trở lại màn ảnh. Xem video "Ninh Dương Lan Ngọc hát tặng Lâm Vỹ Dạ". Nguồn FBNV

