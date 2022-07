Ninh Dương Lan Ngọc có gì sau nhiều năm vào showbiz?

Ninh Dương Lan Ngọc có bố làm công an giao thông. Từ nhỏ, cô muốn nối nghiệp bố. Tuy nhiên, cơ duyên đưa đẩy Lan Ngọc đến với nghệ thuật. Ảnh: FBNV Theo Pháp luật và bạn đọc, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngoài ngành công an, Lan Ngọc còn thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM mà mẹ cô khuyến khích. Sau đó, vì đậu ngành Cảnh sát trại giam trong khi lại thích ngành giao thông nên Lan Ngọc chuyển sang học diễn xuất. Ảnh: FBNV Khi còn là sinh viên, Lan Ngọc vụt sáng nhờ vai diễn Nương trong "Cánh đồng bất tận". Nổi tiếng nhờ vai Nương nhưng cũng chính vai diễn này khiến Lan Ngọc gặp khó khăn, bế tắc trong 2 năm sau đó bởi sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả. Tuy nhiên, Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn chờ đợi kịch bản phim phù hợp với mình. Ảnh: Đẹp plus Năm 2013, Lan Ngọc đánh dấu sự trở lại điện ảnh của mình với vai diễn trong “Tèo em”. Sau đó, cô liên tục đóng phim, trở thành diễn viên được săn đón. Đến nay, Lan Ngọc góp mặt trong 2 dự án phim Việt trăm tỷ: "Cua lại vợ bầu" và "Gái già lắm chiêu 3". Ảnh: FBNV Lan Ngọc có trong tay không ít giải thưởng như: Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2011, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc gia 2011, Nữ chính phim truyện nhựa tại Cánh diều vàng 2010, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2015, Nữ diễn viên được yêu thích nhất và giải Nghệ sĩ của năm tại Mai Vàng 2019. Ảnh: FBNV Lan Ngọc có độ hot nên cát-sê đóng phim của cô được cho là không nhỏ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, cát-sê của cô chỉ ở mức độ bình thường. Ảnh: FBNV Tài năng, trẻ trung, Lan Ngọc được nhiều người ưu ái gọi là ngọc nữ. Trong cuộc phỏng vấn với Giao thông năm 2021, nữ diễn viên cho biết, cô chưa xứng với danh xưng này. Người đẹp thấy mình khá máu lửa, tràn trề năng lượng và khác biệt rất nhiều so với hình tượng mong manh như danh xưng đó. Ảnh: FBNV Lan Ngọc hiện tại là một trong những nghệ sĩ đắt show quảng cáo. Ca sĩ Sơn Thạch từng cho biết, Lan Ngọc là ngọc nữ quảng cáo. Ảnh: FBNV Nhờ thu nhập khủng, Lan Ngọc có cuộc sống sang chảnh. Cô tậu xe, mua nhà, nhẫn kim cương, đồ hàng hiệu. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên là đại gia của chính mình. Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với Petrotimes, Lan Ngọc cho biết, ở độ tuổi 32, cô cảm thấy mình may mắn so với nhiều bạn trẻ cùng tuổi vì mình có những bước chạy nhanh hơn trong sự nghiệp, cuộc sống. Ảnh: FBNV Chia sẻ trên VOV năm 2020, Lan Ngọc tiết lộ, không có đại gia nào theo đuổi cô. “Có lẽ, số của tôi là phải tự làm thì mới hưởng được”, người đẹp thổ lộ. Ảnh: FBNV Xem video "Ninh Dương Lan Ngọc hát tặng Lâm Vỹ Dạ". Nguồn FBNV

