Những phim đặc biệt gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2019

The Dead Don’t Die: Tác phẩm chiếu khai mạc LHP Cannes 2019 gây nhiều ngạc nhiên khi đạo diễn lừng danh Jim Jarmusch bất ngờ lựa chọn đề tài xác sống để khai thác. Chuyện phim The Dead Don’t Die lấy bối cảnh tại một thị trấn yên bình, bỗng nhiên bị đám zombie khuấy động và đe dọa. Dự án của Jarmusch quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood như Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, và Adam Driver. A Hidden Life: “Khách quen” của LHP Cannes - đạo diễn Terence Malick - năm nay trình làng tác phẩm tiểu sử, lịch sử có tên A Hidden Life. Bộ phim kể lại cuộc đời bi kịch của Franz Jägerstätte (August Diehl) - chàng thanh niên người Áo phản đối chế độ Phát xít, và từ chối tòng quân phục vụ Đế chế thứ III trong thời kỳ Thế chiến thứ II. Năm 1943, Jägerstätte rốt cuộc đã bị xử tử. A Hidden Life đồng thời là bộ phim cuối cùng mà nam diễn viên gạo cội Bruno Ganz của nước Đức góp mặt trước khi ông qua đời hồi đầu năm. Trong quá khứ, Terence Malick từng giành giải Cành cọ vàng với The Tree of Life (2011). Matthias & Maxime: Mới 30 tuổi, nhưng nhà làm phim Xavier Dolan đã trở thành “cục cưng” của LHP Cannes trong nhiều năm trở lại đây. Anh rất kín tiếng về nội dung tác phẩm mới trước giờ bộ phim có buổi công chiếu đầu tiên tại vùng bờ biển nước Pháp. Trái với hai dự án gần nhất, Dolan lựa chọn nhiều gương mặt diễn viên còn ít tên tuổi, như Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon… cho Matthias & Maxime. Cá nhân Dolan đảm nhận một trong hai vai chính của bộ phim. Once Upon a Time… in Hollywood: Cái tên gây nhiều chú ý nhất tại LHP Cannes năm nay hẳn là đạo diễn Quentin Tarantino. Ông chuẩn bị trình làng bộ phim thứ 9 trong sự nghiệp, với câu chuyện về Hollywood náo nhiệt nhưng đầy ắp những khoảng tối trong thập niên 1960-70, cùng dàn sao hùng hậu bao gồm Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Tim Roth, Dakota Fanning, Al Pacino… Hậu Cannes, Once Upon a Time… in Hollywood sẽ sớm được chiếu thương mại trong mùa hè năm nay, và do Sony phát hành. Sorry We Missed You: Tưởng như sẽ giải nghệ sau giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2016 với I, Daniel Blake, đạo diễn kỳ cựu Ken Loach trở lại bằng tác phẩm mới Sorry We Missed You, với cơ hội tái lặp chiến thắng cách đây ba năm. Giống như bộ phim gần nhất, bộ phim năm nay của Loach lại là câu chuyện về tầng lớp hạ lưu tại nước Anh. Tác phẩm được dự đoán sẽ mang nhiều thông điệp liên quan tới vấn đề Brexit nóng hổi của xứ sở sương mù. Rocketman: Sau cơn sốt Bohemian Rhapsody (2018) kể về Freddie Mercury, khán giả sớm được theo dõi một tác phẩm tiểu sử xoay quanh một nhân vật lừng danh nữa của làng âm nhạc thế giới. Trong Rocketman, Taron Egerton (Kingsman) vào vai danh ca đồng tính Elton John. Bộ phim tập trung khắc họa buổi đầu sự nghiệp của John, cũng như quãng thời gian đen tối của người nghệ sĩ khi ông thất bại trong tình yêu, rồi chìm đắm trong ma túy, rượu và đồ ngọt. Diego Maradona: Từng đem tới hai tác phẩm tài liệu gây nức lòng công chúng là Senna (2010) và Amy (2015), đạo diễn Asif Kapadia năm nay quyết định khai thác nhân vật gây tranh cãi bậc nhất trong làng túc cầu giáo: Diego Maradona. Khán giả sẽ có cơ hội chiêm nghiệm lại cuộc đời của “cậu bé vàng” người Argentina, cũng như có thêm nhiều góc nhìn, ý kiến mới mẻ về cuộc đời và sự nghiệp của Maradona. Vivarium: Lorcan Finnegan là nhà làm phim còn trẻ và chưa để lại nhiều dấu ấn cho công chúng. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi khi anh mang tới LHP Cannes năm nay tác phẩm có ý tưởng kỳ lạ Vivarium. Bộ phim giả tưởng theo chân một đôi vợ chồng trẻ (Jesse Eisenberg, Imogen Poots). Mới có con, hai người quyết định tìm kiếm một ngôi nhà mới, để rồi vô tình lạc vào mê cung có hàng nghìn ngôi nhà trông giống hệt nhau. Lux Æterna: Bạo lực, tình dục, gây sốc, buồn nôn… là những điều mà báo chí thường viết về các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Gaspar Noé. Do đó, công chúng rất tò mò ông sẽ mang gì tới Cannes 2019 với Lux Æterna. Tất cả mới chỉ biết rằng trong phim, Béatrice Dalle và Charlotte Gainsbourg là hai diễn viên đang tham gia một dự án điện ảnh mang đề tài phù thủy. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi họ, cũng như chính khán giả. The Lighthouse: Một cuộc trở lại đáng chờ đợi nữa tại LHP Cannes năm nay là của đạo diễn Robert Eggers. Nhà làm phim 35 tuổi từng khiến cả thế giới phải kinh hãi bởi tác phẩm kinh dị The Vvitch (2015) cách đây bốn năm. The Lighthouse là một câu chuyện đen tối, mang màu sắc siêu nhiên nữa, với bối cảnh chính là một ngọn hải đăng. Hai nhân vật chính trong phim do lần lượt Willem Dafoe và Robert Pattinson thể hiện. Parasite: Đạo diễn Bong Joon-ho người Hàn Quốc quyết giành Cành cọ vàng năm nay với bộ phim mới Parasite. Tác phẩm tập trung vào gia đình nghèo khó của Ki-taek (Song Kang-ho). Họ đặc biệt thích theo dõi gia đình giàu có nhà ông Park (Lee Sun-kyun), và số phận đã đẩy cả hai bên tới những điều không ai ngờ tới. Báo chí quốc tế dự đoán Parasite sẽ chứa đựng nhiều thông điệp mới mẻ về sự phân hóa giàu - nghèo của xã hội Hàn Quốc hiện đại.

