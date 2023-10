Những lần Mỹ Tâm chia sẻ về Mai Tài Phến gây sốt

Sau khi xem buổi công chiếu phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Mỹ Tâm đã lên trang cá nhân chia sẻ: "Đính chính nhẹ nhàng là dù Võ Tòng ngoài đời có đẹp trai thiệt nhưng mình thích Võ Tòng trong phim nha các bạn. Vì thấy Võ Tòng không nói câu nào mà ngầu quá nên mình thốt lên thôi chứ thật lòng mình quá thích các vai trong phim nha...". (Ảnh: FBNV) Trước đó, sau khi xem xong phim, Mỹ Tâm vừa vỗ tay vừa hết lời khen ngợi vai Võ Tòng do "bạn trai tin đồn" đóng: "Thích Võ Tòng (Mai Tài Phến đóng) quá". (Ảnh: FBNV) Ở hậu trường của buổi công chiếu, giọng cai "Tóc nâu môi trầm" cũng ôm và chúc mừng Mai Tài Phến: "Vai này chất quá trời luôn!". (Ảnh: Vietnamnet) Mặc dù chưa bao giờ lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa mình và Mai Tài Phến, nhưng thỉnh thoảng nữ ca sĩ cũng dành những lời khen tặng rất đáng yêu cho "tình tin đồn". Theo Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là người hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện. (Ảnh: FBNV) Trong sự kiện gần đây, Mỹ Tâm dành lời cảm ơn rất tình cảm cho nam diễn viên khi anh xuất hiện: "Cảm ơn Mai Tài Phến nữa nha". (Ảnh: FBNV) Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới vào năm 2021, Mỹ Tâm tiết lộ cô cảm thấy an toàn khi bên cạnh Mai Tài Phến. (Ảnh: FBNV)Mai Tài Phến và Mỹ Tâm bắt đầu hợp tác với nhau khi nam diễn viên sinh năm 1991 đóng MV "Đừng hỏi em" phát hành năm 2017 của Mỹ Tâm. (Ảnh: FBNV) Sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn mời nam diễn viên kém mình 10 tuổi tham gia phim "Chị trợ lý của anh" (phát hành năm 2019) do chính cô biên kịch, đạo diễn và đóng nữ chính. Cũng từ đây, nam diễn viên sinh năm 1991 và ca sĩ Mỹ Tâm vướng tin đồn hẹn hò. (Ảnh: Petrotimes) Những hình ảnh Mai Tài Phến luôn sát cánh bên Mỹ Tâm, khi thì tới sự kiện ra mắt phim, lúc thì tới liveshow ca nhạc để cổ vũ... và còn bị bắt gặp tới nhà nữ ca sĩ ở Đà Nẵng ăn tết năm 2022 khiến tin đồn họ là một cặp càng lan rộng. Mai Tài Phến tên thật là Mai Đại Bình, sinh năm 1991, quê ở Bạc Liêu. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM năm 2016. Năm 2017, anh đoạt giải quán quân cuộc thi "Gương mặt điện ảnh" và bắt đầu được chú ý khi tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc như "Em gái mưa", "Đừng hỏi em". Anh từng đóng phim "Chị trợ lý của anh", web drama "Bình Báo" và mới đây nhất vào vai Võ Tòng trong "Đất rừng phương Nam". (Ảnh: FBNV)Xem trailer phim: "Đất rừng phương Nam". Nguồn Vietnamnet

