Những lần gây ồn ào của ca sĩ Bích Phương

Vào năm 2019, Bích Phương vướng nghi vấn hát nhép tại một chương trình ở Hạ Long. Lý do bắt nguồn từ việc một vị khách chạy lên sân khấu, giành mic của cô để tìm con. Tuy nhiên, sau khi mic rời khỏi tay Bích Phương, tiếng hát của cô vẫn vang lên. Ảnh: Vietnamnet Cũng trong lần này lộ thêm thông tin Bích Phương tham dự chương trình khi chưa xin cấp giấy phép biểu diễn. Ảnh: Vietnamnet Trước đó, nữ ca sĩ Bích Phương vấp phải ý kiến trái chiều khi phát hành sản phẩm âm nhạc có tên Đi đu đưa đi. Cô bị chỉ trích mặc trang phục mỏng manh, cắt xẻ táo bạo và tạo dáng khêu gợi trong MV. Ảnh: Vietnamnet Nhiều ý kiến cho rằng MV này không phù hợp với thuần phong mỹ tục và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra sản phẩm Đi đu đưa đi của nữ ca sĩ còn vướng nghi vấn "đạo nhái". Cụ thể nó tương đồng về giai điệu với bản hit "One kiss" của Dua Lipa kết hợp cùng Calvin Harris. Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, loạt bối cảnh trong MV cũng được cho là khá giống với các MV “Love you like a love song”, “Roly Poly” hay một phần trong bộ phim truyền hình “Black Mirror” đình đám của Anh. Ảnh: Vietnamnet Giọng ca người Quảng Ninh từng vướng phải tranh cãi liên quan đến việc tạo dáng gợi cảm quá đà, cụ thể là hình ảnh cô mặc sơ mi không nội y, đưa tay giữ ngực. Ảnh: Vietnamnet Nhiều người cho rằng cô đang dần chạy theo trào lưu khoe thân của nhiều người đẹp showbiz. Ảnh: Vietnamnet Tháng 11/2018, giọng ca 30 tuổi phát hành MV "Chị ngả em nâng" và vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía cộng đồng công giáo. Ảnh: Chụp màn hình Bích Phương là một nữ ca sĩ tài năng và đầy cá tính. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh đời tư và hoạt động nghệ thuật của cô cũng là điều không thể phủ nhận. Ảnh: FBNV Hiện tại nữ ca sĩ vẫn luôn được đánh giá cao bởi tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong âm nhạc. Ảnh: FBNV Vừa qua, Bích Phương đã trở lại đường đua âm nhạc sau 2 năm vắng bóng với sản phẩm "Nâng chén tiêu sầu". Sau khi phát hành, MV đã thu về nhiều thành tích đáng kể. Ảnh: FBNVXem MV "Nâng chén tiêu sầu" của Bích Phương. Nguồn Youtube/ Bích Phương

