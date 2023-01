Nhóc tì nhà sao Việt là thánh biểu cảm, gia đình vui như Tết

Nữ ca sĩ Trà My Idol sinh con trai thứ hai vào năm 2019. Vợ chồng cô đặt tên con là Gia Hưng (Hayden). Nhóc tì nhà sao Việt này được nhiều cư dân mạng yêu thích bởi vẻ ngoài vô cùng đáng yêu cùng biểu cảm hài hước. Khoảnh khắc con trai Trà My gây cười khi đổ nước vào đầu trong bể bơi. Mỗi khoảnh khắc khi ăn uống của bé Hayden nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Trà My đăng tải hình ảnh nhí nhảnh của con trai khi mặc trang phục người nhện. Trà My chia sẻ, cô hay chụp, quay lại những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ của các con và đăng lên trang cá nhân, fanpage vì các con đã mang đến cho gia đình cô nhiều điều mới mẻ, sự lạc quan, yêu đời và tinh thần tích cực. Bé Polo Huỳnh - con trai của Đàm Vĩnh Hưng cũng là nhóc tì nhà sao Việt được nhiều người yêu mến. Theo Mr Đàm, con trai là niềm vui duy nhất trong những năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bé Polo có không ít khoảnh khắc hài hước. Cậu nhóc chu môi tạo dáng bên bố. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, con trai bắt chước rất nhanh. Bé Leon - con trai của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có những biểu cảm đặc trưng. Cậu nhóc nhắm tịt mắt, miệng há to khi khóc. Con trai của Hồ Ngọc Hà có đôi mắt chứa đầy cảm xúc. Bé Leon khá tinh nghịch, hiếu động. Bé Bảo Ngọc - con gái thứ hai của Lê Dương Bảo Lâm chào đời vào năm 2020. Lê Dương Bảo Lâm thường trêu bé Bảo Ngọc là "bản sao nhí" của nghệ sĩ Ngọc Giàu. Nhờ vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm hài hước, bé Bảo Ngọc có hợp đồng quảng cáo đầu tiên khi chỉ mới 6 tháng tuổi. Xem video "Con trai Đàm Vĩnh Hưng nghịch đàn". Nguồn FBNV

