Nhìn lại cuộc hôn nhân của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ

Mới đây, thông tin Lâm Khánh Chi - Phi Hùng chia tay khiến dư luận xôn xao. Trên trang cá nhân, Phi Hùng tuyên bố anh và nữ ca sĩ đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, Phi Hùng chưa tiết lộ lý do hôn nhân tan vỡ. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng gặp nhau tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn năm 2016. Cả hai nhanh chóng cảm mến nhau. Lâm Khánh Chi cho biết, cô say nắng Phi Hùng bởi vẻ ngoài điển trai, tính cách thân thiện. Phi Hùng lại thổ lộ rằng, lần đầu gặp Khánh Chi, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài gợi cảm cũng như thích tính thẳng thắn, quan tâm, yêu thương gia đình anh của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Trải qua một tháng hẹn hò, Lâm Khánh Chi đặt vấn đề cưới hỏi với Phi Hùng. Sau thời gian suy nghĩ, Phi Hùng đồng ý và nói dối bố mẹ lên Sài Gòn làm quản lý cho Lâm Khánh Chi. Thực tế, cả hai sống chung. Sau 1 năm hẹn hò, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng quyết định làm đám cưới. Ảnh: Dân Việt Sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi không ở gần bố mẹ chồng bởi nghề nghiệp ca sĩ phải ở trung tâm để biểu diễn. Sống hiện đại, tình cảm, mẹ chồng của Lâm Khánh Chi thông cảm với con dâu. Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ chi hơn 1 tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng được lưu trữ của nữ ca sĩ từ trước khi chuyển giới. Cuối tháng 1/2019, cặp đôi đón con trai Thiên Long sinh ra nhờ mang thai hộ từ Thái Lan về Việt Nam. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Năm 2020, Lâm Khánh Chi dọn về nhà bố mẹ đẻ sống cùng con trai vì mâu thuẫn với chồng. Tuy nhiên, 1 tuần sau đó, nữ ca sĩ chuyển giới được chồng trẻ đón về nhà. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi thừa nhận, vợ chồng cô cũng có những mâu thuẫn giống như các cặp đôi khác. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn mệt mỏi vì gặp ác mộng cộng với việc bị co giật do uống thuốc giảm đau lúc đói nên cô đã quyết định tạm chia tay với Phi Hùng một tuần để về nhà bố mẹ nghỉ ngơi. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Sau lần tạm chia tay, Khánh Chi và Phi Hùng ngày càng mặn nồng. Cặp đôi dự định sinh con thứ 2 vào năm 2020 song vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên cả hai phải hoãn kế hoạch. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Đến tháng 8/2021, Lâm Khánh Chi một lần nữa có status khiến fan lo lắng. Cô viết: "Có nhiều lúc muốn sống một mình". Tuy nhiên, sau chia sẻ này, nữ ca sĩ vẫn đăng tải hình ảnh ông xã như thường thấy. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Tháng 11/2021, Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh bên chồng trẻ Phi Hùng kèm chú thích: “Ngày mình yêu nhau anh nói ước mơ trầu cau. Nhưng đâu có ngờ tình mình 2 đứa 2 nơi”. Status của nữ ca sĩ chuyển giới làm rộ tin đồn hôn nhân của cô rạn nứt. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Trước nghi vấn chia tay Phi Hùng, Lâm Khánh Chi phủ nhận: "Anh Hùng về quê rồi, Khánh Chi bây giờ đang quen cuộc sống một mình. Anh Hùng về quê vì sắp tới kinh doanh bất động sản ở quê. Bây giờ, 2 vợ chồng mỗi người làm một nơi. Khi nào rảnh anh Hùng sẽ lên thăm Khánh Chi". Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Lần gần đây nhất Lâm Khánh Chi chia sẻ bên chồng là vào ngày 25/11/2021. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi Xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn cho chồng con". Nguồn FBNV

